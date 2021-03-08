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Девушки-военные рассказали о службе во время пандемии

Девушки-военные рассказали о службе во время пандемииФото: Amir Cohen / Reuters

Девушки-военнослужащие армии Израиля рассказали о том, как выглядела их служба во время пандемии и как они участвовали в борьбе с коронавирусом. Их истории публикует РИА Новости.

Лейтенант Дана Цоренко рассказала, что за год пандемии успела поработать в специальном коронавирусном отделении больницы в Хайфе, где работали только военнослужащие. Она пояснила, что отделение проработало всего несколько месяцев и было закрыто, когда число критически больных начало снижаться. «Израиль известен тем, что, если в других странах происходит землетрясение или другие катастрофы, он всегда на помощь посылает группу медиков от армии. Но это был первый раз, когда израильские военные медики пошли помогать своим гражданам», — рассказала Цоренко.

А вот майор Марина Мельцер вместе с сослуживцами помогала готовить гостиницы для больных, которым не хватало мест в больницах. По ее словам, подобного опыта в мировой практике не было, поэтому приходилось все делать с нуля. Кроме того, Мельцер помогала с проведением эпидемиологических расследований и взятием анализов на коронавирус, обустраивая специальные пункты. «Я горжусь, что я смогла внести свою небольшую лепту в эту борьбу», — поделилась военнослужащая.

Массовая вакцинация от COVID-19 в Израиле началась 19 декабря 2020 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране привился от коронавируса вакциной компании Pfizer. Политик выразил надежду, что страна первой в мире сможет побороть пандемию COVID-19.

В мире

По материалам: lenta.ru
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