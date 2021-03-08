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"Дорогая, ты права!": в Москве состоялось шествие, посвященное 8 Марта

"Дорогая, ты права!": в Москве состоялось шествие, посвященное 8 Марта

В российской столице активисты "Молодой Гвардии Единой России" прошли с праздничным шествием по парку Горького в честь девушек к Международному женскому дню. Мероприятие получило название "Дорогая, ты права!"

Шествие началось у Андреевского моста, затем активисты направились по Пушкинской набережной Парка Горького и завершили акцию у центрального входа. Помимо того, что на эту акцию собрались свыше 1000 молодых людей в Москве, подобные мероприятия состоялись в ряде других городов России.

Как сообщал NEWSTES, ранее активисты МГЕР по всей России поздравили женщин и в особенности женщин-медиков с 8 марта – они дарили им цветы и открытки.

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По материалам: uposters.ru
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