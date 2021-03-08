Флешмобы, шествия, оркестры и поздравления в небе: как в России отметили 8 Марта

Вадим Карасев

8 марта во всем мире и в России отмечается Международный женский день. В этом году празднование прошло в формате поздравительных акций и флешмобов – никто не остался в стороне, а особое внимание было уделено женщинам-врачам, которые и сейчас пребывают на своих постах во всех уголках страны. NEWSTES подобрал самые яркие моменты дня.

По всей стране прошла акция "Вам, любимые!" – в ней приняли участие тысячи россиян, решивших поздравить с Женским днем не только своих близких, но и случайных людей, а также в отдельности медиков, медсестер, сотрудниц скорой помощи. Активное участие в этом мероприятии приняли "Молодая Гвардия Единой России" и волонтерские организации.

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Интересно, что поздравления распространились далеко за пределы страны – акция Make Her Smile проводилась в этом году в США, Китае, Индии, Финляндии, а также в Африке, на Кипре и не только.



Отдельно отметились поздравлениями правоохранительные органы. Сотрудники МВД и Росгвардии во всех регионах России поздравляли женщин. И это были не только теплые слова с букетами цветов, а ещё и праздничные концерты с участием оркестров.

Флешмоб МВД в столичном метрополитенеАкция в Ростовской области 1/2Акция в Ростовской области 2/2ОМОН в Санкт-Петербурге 1/2ОМОН в Санкт-Петербурге 2/2

К празднованию официально присоединилось Минобороны – так, десантники совершили праздничный прыжок с плакатом к 8 марта и флагом ВДВ. Оркестры играли хиты на публике, простые офицеры выходили на улицы, чтобы поздравить женщин.

Прыжок десантников

Наконец, не остались в стороне и главы регионов – практически все из них сегодня тем или иным образом поздравили женщин России и своих субъектов Федерации с праздником. Некоторые записывали совсем "домашние" обращения, а некоторые подошли к вопросу официально.

Губернатор Курской области Роман СтаровойтГлава Алтайского края Виктор Томенко

Необычно поздравил прекрасную половину губернатор Ленобласти Александр Дрозденко – он встретил праздник в мозаичной мастерской Мультицентра социальной и трудовой интеграции.

Как сообщал NEWSTES, ранее активисты МГЕР прошли с шествием по столичному Парку Горького в честь девушек. Мероприятие получило название "Дорогая, ты права!"