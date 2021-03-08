Флорист ответила на слова Жириновского о цветах для женщин

Вадим Карасев

Фото: Агентство «Москва»

Флорист Серафима Олина в эфире радио «Говорит Москва» ответила на слова лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, призвавшего запретить ввоз цветов из-за рубежа, поскольку они являются причиной эпидемий. Об этом пишет РИА Новости.

«Мне кажется, это на грани какого-то сумасшествия», — заявила Олина. Она обратила внимание на то, что при импорте все товары проходят проверку на безопасность. Каждый цветок, партия и поставка проходит сертификацию на соответствие и на отсутствие каких-либо санэпидемнарушений, и обязательно имеет соответствующие документы, пояснила флорист.

Она добавила, что запрет импорта цветов приведет к дефициту растений, популярность которых заметно выросла в период пандемии коронавируса.

Ранее Владимир Жириновский заявил о необходимости полностью запретить ввоз цветов из-за рубежа, поскольку они являются причиной эпидемий. Он выразил мнение, что лучше дарить женщинам меньше цветов, но чтобы они были безопасными.