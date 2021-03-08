"Газпром" поставил Европе первую партию "зеленого" СПГ

Влада Некрасова

"Газпром" направил в Европу партию углеродно-нейтрального сжиженного природного газа, получателем выступила компания Shell Global LNG Limited, говорится в пресс-релизе российского холдинга.

""Газпром" поставил первую в Атлантическом бассейне углеродно-нейтральную партию сжиженного природного газа. СПГ доставлен покупателю, компании Shell, на терминал "Дрэгон" в Великобритании", – отмечается в распространенном комментарии.

Доставку груза провел танкер LNG Megrez, который прибыл из Мурманска в находящийся на территории Уэльса терминал Dragon. Там на него перегрузили партию газа с завода "Ямал СПГ".

сообщило, что в Германии назвали "фатальным" отказ от "Северного потока-2".