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"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу

"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу
Первая партия "зеленого" сжиженного природного газа в Европу поставлена "Газпромом" в адрес Shell Global LNG Limited, говорится в сообщении англо-голландской Shell.

"Shell Global LNG Limited недавно получила от группы "Газпром" первую в Европе партию СПГ с нулевым выбросом двуокиси углерода. Груз был выгружен на терминале Dragon LNG в Уэльсе, что позволит Shell поставлять углеродно нейтральный газ на внутренний рынок Великобритании", - говорится в сообщении.

Экономика

По материалам: ria.ru
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