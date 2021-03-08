"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу

Алексей Вольцев

Первая партия "зеленого" сжиженного природного газа в Европу поставлена "Газпромом" в адрес Shell Global LNG Limited, говорится в сообщении англо-голландской Shell.

"Shell Global LNG Limited недавно получила от группы "Газпром" первую в Европе партию СПГ с нулевым выбросом двуокиси углерода. Груз был выгружен на терминале Dragon LNG в Уэльсе, что позволит Shell поставлять углеродно нейтральный газ на внутренний рынок Великобритании", - говорится в сообщении.