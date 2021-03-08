Глава Минфина США пообещала отслеживать риски "перегрева" экономики
Сегодня, 22:30 Лидия Мартынова
. В США не ожидается нежелательных уровней инфляции, считает министр финансов страны Джанет Йеллен.
"Я не думаю, что это произойдет… Мы не ожидаем нежелательных уровней инфляции", – заявила она в эфире MSNBC.
Джанет Йеллен описала график восстановления американской экономики, как букву "К". По ее словам, одни отрасли восстанавливаются и растут, а на примере других продолжает наблюдаться спад.сообщило, что аналитики США предсказали рост цены на нефть до $100 за баррель.
По материалам: ria.ru