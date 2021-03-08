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Глава Минфина США пообещала отслеживать риски "перегрева" экономики

Глава Минфина США пообещала отслеживать риски "перегрева" экономики
. В США не ожидается нежелательных уровней инфляции, считает министр финансов страны Джанет Йеллен.


"Я не думаю, что это произойдет… Мы не ожидаем нежелательных уровней инфляции", – заявила она в эфире MSNBC.

Джанет Йеллен описала график восстановления американской экономики, как букву "К". По ее словам, одни отрасли восстанавливаются и растут, а на примере других продолжает наблюдаться спад.

сообщило, что аналитики США предсказали рост цены на нефть до $100 за баррель.
Экономика

По материалам: ria.ru
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