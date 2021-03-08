Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков

Влада Некрасова

Не допустить легализации наркотиков призвал ООН глава МВД РФ Владимир Колокольцев, выступив в понедельник в режиме онлайн на международном конгрессе по предотвращению преступности в японском городе Киото.

"Настаиваем на комплексном и сбалансированном решении мировой проблемы наркотиков на основе неукоснительного соблюдения государствами обязательств по профильным конвенциям ООН и недопустимости нарколегализации", - сказал министр.

При этом он обратил внимание на изменение наркомаршрутов в период пандемии.

Согласно Стратегии антинаркотической политики до 2030 года, либерализацию и легализацию наркотиков в России в 2020 году приравняли к угрозе национальной безопасности.