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Глава Пентагона заявил о готовности ответить на обстрел базы в Ираке

Глава Пентагона заявил о готовности ответить на обстрел базы в Ираке
Министр обороны США Ллойд Остин рассказал в интервью ABC, что Вашингтон готов при необходимости нанести ответный удар по атаковавшим базу в Ираке боевикам.

По данным телеканала, в начале марта ракетной атаке подверглась авиабаза Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака. В результате никто из военнослужащих не пострадал. Однако, как утверждается, от сердечного удара умер один гражданский. Обстрел произошел всего несколько дней после атаки США по поддерживаемым Ираном группировкам на сирийско-иракской границе.

В мире

По материалам: ria.ru
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