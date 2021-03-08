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Главный инфекционист США оценил рост заболеваемости COVID-19

Главный инфекционист США оценил рост заболеваемости COVID-19Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что прирост заболевших COVID-19 в стране, который достиг уровня 60-70 тыcяч человек в день, является неприемлемым и вызывает опасения. Об этом сообщает CBS.

По словам специалиста, он обеспокоен тем, что число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах начало выходить на плато после «очень резкого» спада за последние полторы недели. «Выход на плато на уровне от 60 до 70 тысяч новых случаев в день — это неприемлемый уровень. Это действительно очень высоко», — сказал Фаучи.

Инфекционист добавил, что власти будут и дальше полагаться на массовую вакцинацию и рекомендованные ограничения в борьбе с пандемией.

2 марта Фаучи раскрыл возможные опасности стратегий Pfizer и Moderna прививать людей от коронавируса всего одной дозой препарата, а не двумя. До этого инфекционист предупреждал, что новые мутации вируса могут снизить эффективность прививок, однако их все равно стоит делать.

В мире

По материалам: lenta.ru
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