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Голый и холостой Павел Деревянко поздравил женщин обнаженным фото

Голый и холостой Павел Деревянко поздравил женщин обнаженным фото

В последние несколько лет Павел Деревяенко перезагрузил карьеру и стал активно сниматься в кино и играть в театре. Перемены коснулись не только профессии, но и личной жизни: в прошлом году он расстался с супругой Дарьей Мясищевой, с которой прожил в гражданском браке 10 лет.


Сегодня же актер решил необычно поздравить всех поклонниц и опубликовал обнаженное фото на фоне заката.

«Милые! Прекрасные! Волшебные Дамы, девчоночки, девчули! Поздравляю Вас, лучшая половина человечества, самая красивая и чувственная половина. С Весной тебя, с любовью и с нежностью поздравляю! Жизни без вас не мыслю, о восхитительные! Будьте всегда красивые, нежные, ироничные и женственные. А, мы рядом! Ваши мужчины», — написал 44-летний актер.

Он также добавил, что снимок, где он голый — является шуткой. «Шукаю тэбэ», — добавил звезда «Домашнего ареста».

К слову, сейчас в Сети обсуждают разные слухи про Павла. Например, что Деревянко находится в свободных отношениях и не стремится вновь под венец. Другие же считают это ложью, ведь в конце января на премии «Золотой орел» он появился с танцовщицей Аленой Ивановой. Многие думают: это новое серьезное увлечение актера.   

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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