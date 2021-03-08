Гороскоп Павла Глобы на неделю с 8 по 14 марта 2021 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — один из самых известных астрологов в России и ближайшем зарубежье. Его прогнозы отличаются особой точностью и эффективностью. Старайтесь следовать рекомендациям, что сделать текущую неделю максимально позитивной.

Продолжается благоприятный период, ведь за окном начало весны. Портал Woman’s day поделился мыслями астролога на тему того, как и где можно будет найти удачу и счастье в период с 8 по 14 марта. У каждого Знака Зодиака будет свой путь к счастью, свои методы борьбы с неприятностями во всех сферах жизни.

Овен

Овнам большое внимание стоит уделять тому, как они выглядят. Тут важно помнить об энергетике узоров, при помощи которых, например, можно создать вокруг себя защитное поле. На работе и в бизнесе Овнам стоит избегать необдуманных поступков. Это может привести к серьезным финансовым потерям. В длительных отношениях у Овнов могут возникнуть некоторые сложности. Вполне возможно, что вторая половинка захочет что-то скрыть. Не стоит обижаться на это. Вообще, сейчас лучше не оставаться в одиночестве на долгое время. Овнам нужна поддержка.

Телец

У Тельцов на первую строчку выйдет сфера финансов и работы. Для привлечения денег можно будет воспользоваться семью правилами фэн-шуй. Павел Глоба настоятельно советует Тельцам браться за новые дела, выполнять все свои обязанности ровно в срок. Самое главное сейчас — не тратить свое время и нервы на дела, которые второстепенны. Повышенная деловая активность может не самым лучшим образом сказаться на отношениях. Нужно научиться просить прощения. Одинокие Тельцы смогут найти вторую половинку, но им пока лучше не торопиться.

Близнецы

У Близнецов наступает время глобальной перезагрузки. Им стоит следовать трем главным секретам изменения жизни к лучшему. Помимо этого им придется больше работать. Астролог напоминает, что не бывает пустой траты времени. Любые усилия окупаются, даже если на первый взгляд были абсолютно бессмысленными. В общении с близкими людьми и второй половинкой представителям данного Знака стоит быть более открытыми, доброжелательными и дипломатичными. Звезды пока не благоволят путешественникам. Лучше посидеть дома.

Рак

Самым сложным днем недели можно считать 14 марта, воскресенье. В этот день очень важно пользоваться утренней медитацией на счастливый день. Это поможет подготовиться к новой неделе и более эффективно отдохнуть. Наиболее благоприятными ночные светила будут в середине рабочей недели. Павел Глоба отмечает, что в будние дни можно заниматься поисками любви, ходить на свидания, посвящать себя работе. Это очень яркое и позитивное время, в которое Ракам удастся осуществить свои мечты, стать успешнее и избавиться от негативных привычек.

Лев

Это крайне удачная неделя для смены и поисков работы. Очень хорошо пройдут собеседования, совещания и другие деловые встречи. Львам стоит помнить о знаках Вселенной, предупреждающих о скорой прибыли. Что касается амурной сферы, то в ней Львам придется туго. Во-первых, негативно на общении с близкими скажутся внезапные домашние дела. Во-вторых, лучше избегать разговоров о неприятных событиях. Астролог также настоятельно советует Львам пока что избегать дорогостоящих приобретений и бессмысленного шопинга.

Дева

У Дев неделя начнется с очень благоприятной ноты. Позитивная энергия сменится на негативную лишь 12 числа, так что пятница может быть очень сложной. Первое, о чем следует помнить Девам, это тот факт, что мнение окружающих людей на этой неделе будет довольно весомым и полезным, поэтому обходить его стороной не рекомендуется. Для того, чтобы настроение не ухудшалось, Девам понадобится избавиться от чувства вины, ведь оно разрушительно для энергетики. На этой неделе лучше не оставаться надолго в уединении. Нужно больше общаться с близкими.

Весы

Весам стоит перестать жаловаться на жизнь, так как эта привычка портит жизнь и отталкивает удачу. Особенно актуальным это можно считать в самом начале недели. Когда звезды и планеты, мягко говоря, будут не в духе. На работе стоит опасаться проверок и тотального контроля свыше. В любовной сфере Весов ожидают приятные изменения. Можно отправляться в дальние поездки, общаться с новыми людьми. Для сохранения денег Павел Глоба советует временно приостановить ненужные покупки. Необходимо тратить средства по мере необходимости.

Скорпион

Для Скорпионов эта неделя будет очень благоприятной. В особенности стоит отметить такие дни как 8, 12 и 13 марта. Звезды хотят, чтобы люди этого Знака перестали мыслить негативно. В этом им помогут семь шагов на пути к новой жизни. Настало время сменить направление движения, стать самодостаточными и сильными ментально. Большая удача и успех в работе ждут представителей творческих профессий. Если наступит период трудностей в работе или бизнесе, можно смело уделять внимание романтике, общению с противоположным полом.

Стрелец

У Стрельцов начинается время, когда можно заниматься самоанализом. В попытках найти источники неудач можно обратиться к пяти возможным причинам. На этой неделе будет достаточно много домашних проблем. В первую очередь стоит заниматься именно ими. Всем, кто находится в длительных отношениях, стоит задуматься о переводе их на новый уровень. Чтобы успевать посвящать себя домашним делам и второй половинке с близкими людьми, стоит поменьше задерживаться на работе и поменьше проявлять эгоизма. Лучше думать о близких.

Козерог

Козерогам звезды подарят больше всего созидательной энергии в конце недели — 12 и 13 марта. Звезды и планеты очень сильно влияют на чакры человека, причем не всегда положительно. 9 марта это влияние будет разрушительным. В начале недели не зазорно будет просить о помощи близких и коллег. Неделя идеально подходит для смены обстановки, отпуска. Также можно смело знакомиться с новыми людьми. Козероги могут найти вторую половинку, новых друзей. Астролог советует не ждать у моря погоды. Настало время действовать.

Водолей

На этой неделе Водолеям удастся найти свое призвание. Ускорить этот процесс помогут советы тарологов. Всем, кто заслужил повышение, на этой неделе удастся его наконец-таки получить. Это будет очень продуктивное время, которое стоит посвящать покупкам, делам. В конце недели Водолеев могут ожидать встречи со старыми друзьями. В отношениях Водолеев ждут трудности, а вот свободным людям этого Знака удастся привлечь к себе внимание противоположного пола. Это идеальный период для флирта.

Рыбы

Если у Рыб сейчас идет черная полоса в жизни, победить ее помогут семь полезных советов. Звезды и планеты на их стороне, поэтому Рыб ждет удача в рабочей сфере. Нужно действовать — нельзя лениться и откладывать дела на потом. В любовной сфере максимальная активность тоже не будет лишней. Нужно знакомиться с интересными людьми, проявлять как можно больше инициативы. Это очень благоприятное время для поездок, смены обстановки. Астролог советует рыбам следить за здоровьем и одеваться строго по погоде.