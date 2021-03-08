Хотели загнать западных украинцев в лоно российской церкви: годовщина операции чекистов по разгону УГКЦ

Алексей Вольцев

В тюрьме во Львове у Натальи Попович, арестованной чекистами за верность греко-католической церкви, не было иголки, поэтому икону Иисуса Христа она вышила с помощью рыбьей кости, а красные нитки тайком надергала из советского флага

Эта икона, перед которой молились заключенные, стала одним из экспонатов выставки, приуроченной к 75-годовщине насильственной ликвидации сталинским режимом Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).

Икона, которую арестованная за верность греко-католической церкви Наталья Попович вышила в тюрьме с помощью рыбной кости — иголки у женщины не было

- Наталью Попович чекисты все же выпустили из тюрьмы, но выслали вместе с семьей в Сибирь, — рассказал «ФАКТАМ» на открытии выставки ее куратор — директор Института истории церкви Олег Турий.

- Мы демонстрируем здесь еще одну уникальную икону — Печерской Божьей Матери. Ее 75 лет назад увезли из Киева и вот сейчас впервые она вновь находится в столице. Прежде эта икона хранилась в Киево-Печерской лавре. Во Львов ее привезли в первые дни весны 1946 года. Тогда (с 8 по 10 марта) в столице Галичины проходил так называемый Львовский собор УГКЦ. Порядка 70 процентов его участников были священники, завербованные Министерством государственной безопасности (МГБ) СССР в качестве агентов или осведомителей.

Икона Печерской Божьей Матери впервые за 75 лет привезена в Киев

Под диктовку чекистов они приняли решение о «воссоединении» греко-католической церкви с российским православием. В честь этого Собору святого Юра во Львове была подарена икона Печерской Божьей Матери (она написана XVII веке на большом листе меди). Вообще-то патриарший экзарх РПЦ в Украине Иоанн Соколов не хотел отдавать эту икону. Он отправился во Львов, сделав вид что забыл взять ее с собой. Сохранился отчет чекистов по этому поводу, в котором сказано, что экзарх «зажал» (именно это слово употреблено в документе) икону. А это было нарушением плана, четко прописанного спецслужбой. Поэтому чекисты выписали постановление о изъятии иконы Печерской Божьей Матери и сами доставили ее во Львов.

Следует сказать, что после изгнания летом 1944-го гитлеровских оккупантов из Галичины, сталинский режим примерно полгода не трогал греко-католическую церковь. Причин тому две. Продолжалась война с Германией, поэтому еще больше настраивать против себя население Западной Украины властям было не с руки. Второй сдерживающий фактор — предстоятель УГКЦ Андрей Шептицкий.

В документах Министерства государственной безопасности (МГБ) СССР сказано, что эта спецслужба считала его самым авторитетным церковным деятелем в Советском Союзе. Однако в конце ноября 1944 года Шептицкий умер. Бытует легенда о том, что на похоронах присутствовал лидер советской Украины Никита Хрущев. Согласно другому преданию, он прислал траурный венок. Однако из отчетов МГБ мы знаем, что Хрущева на похоронах не было. Сохранился и составленный чекистами список венков. Венка от Хрущева в нем не значится.

После смерти Шептицкого предстоятелем УГКЦ стал его ближайший соратник епископ Иоан Слепой. Накануне окончания войны с гитлеровской Германией 12 апреля 1945 года власти арестовали Слепого и всех епископов УГКЦ.

Куратор выставки Олег Турий рассказывает об экспонатах предстоятелю УГКЦ Святославу Шевчуку

Уже через два дня после этого в МГБ вызвали греко-католического священника, доктора философии, писателя Гавриила Костельника. Ему откровенно сказали, что советская власть решила упразднить УГКЦ, как враждебную и способствующую распространения влияния Ватикана. Но останутся церковные парафии с верующими. Они должны «воссоединиться» с православной церковью. Самороспуск УГКЦ и «воссоединение» с Русской православной церковью (РПЦ) должен выглядеть, как добровольный выбор греко-католиков. Для подготовки «воссоединения» создается инициативная группа из числа священников УГКЦ. Чекисты предложили отцу Гавриилу Костельнику возглавить эту группу.

— Почему выбрали именно его?

- В МГБ отдавали себе отчет в том, что он непримиримый противник большевицкого государства. Но чекистов привлекло в этом человеке его непомерная амбициозность. На это качество Костельника и давили: говорили, что если согласится, то станет исторической личностью. Кроме того, сулили всяческие блага. Костельник дал согласие несмотря на то, что в 1941 году НКВД убил его 20-летнего сына Богдана.

— За что?

- Власти уже тогда вознамерились завербовать отца Костельника. Чтобы принудить его к сотрудничеству, арестовали в январе 1941-го сына. А когда началась война, перед отступлением из Львова Красной армии 26 июня учинили массовое убийство узников тюрьмы. Тогда и расправились с Богданом.

— У Костельника были другие дети?

- Да, еще двое сыновей. Они воевали в составе дивизии СС «Галичина». Оба выжили и поселились в Великобритании.

— Как проходила подготовка в Львовскому псевдособору?

- МГБ угрозами расправы принуждало священников и мирян к сотрудничеству, заставляя их агитировать за «воссоединение». Изначально, планом чекистов предусматривался индивидуальный переход священников вместе с паствой в лоно РПЦ. Однако из этого ничего не вышло. Отец Костельник лоббировал другую идею — созвать во Львове собор УГКЦ и принять на нем угодные властям решения. В конце концов этот его предложение поддержало руководство МГБ в Москве. При этом было поставлена задача, чтобы 60−70 процентов делегатов собора составляли священники, согласившиеся на сотрудничество с МГБ. Из 216 участников собора (местных священников и представителей московского патриархата) агентами были 116 человек.

Замечу, что при разработке плана по упразднения УГКЦ чекисты использовали опыт подобной операции, которая была проведена в 1839 году на украинских и белорусских землях, оккупированных Российской империей. Речь идет об организации так называемого Полоцкого собора (его результатом стала ликвидация Русской униатской церкви — Авт.). Тогда царские власти отчеканили памятную медаль с надписью: «Отторгнутые насилием 1596, воссоединенные любовью 1839» (дата 1596 — это год подписания большинством иерархов Киевской митрополии Берестейской унии о переходе в подчинение Римо-католической церкви — Авт.).

— Как сложилась судьба отца Григория Костельника?

- Его кто-то застрелил на улице в 1948 году. Это могла сделать как УПА, так и советские спецслужбы. Важно, что греко-католическая церковь продолжала существовать в подполье. А предстоятеля Иосифа Слепого, чудом выжившего с лагерях, советские власти все же освободили — в начале 1960-х по просьбе Папы Римского Ивана XXIII.

— При каких обстоятельствах Украинская греко-католическая церковь возродилась?

- Когда началась горбачевская перестройка, верующие Западной Украины стали открыто заявлять властям требование разрешить деятельности УГКЦ. Первого декабря 1989 года, во время своего визита в Рим, лидер СССР Михаил Горбачев сообщил Папе Римскому Иоанну-Павлу II, что УГКЦ будет возрождена.

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