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Исхудавшему Александру Морозову удалили лишнюю кожу: «Операция длилась 7 часов, все болит»

Исхудавшему Александру Морозову удалили лишнюю кожу: «Операция длилась 7 часов, все болит»

Еще несколько лет назад юморист страдал от лишнего веса, а сегодня его совсем не узнать! Александр Морозов скинул около 50 килограммов благодаря операции по уменьшению желудка, а буквально вчера артист перенес очередное хирургическое вмешательство, во время которого ему удалили лишнюю кожу, образовавшуюся после стремительного похудения.

Сейчас 47-летний юморист восстанавливается после операции, которая, по его словам, длилась достаточно долго. «Извините, что немногословен, сами понимаете. Мне очень больно, хирургическое вмешательство длилось семь часов. Врачи убрали кожу с низа живота. Думаю, мне предстоит еще одна операция», — поделился Морозов в беседе со «NewsTes.ruом».

К слову, со времен уменьшения желудка рацион Александра почти не поменялся. Единственное, что он почему-то стал равнодушным к сладкому, и ему приходится пить витамины, так как большая часть получаемой пищи попросту не усваивается.

«Гастрошунтирование, которое мне провели — обратимая операция, то есть все можно вернуть на свои места, но мне настолько комфортно в нынешнем теле, что я не хочу ничего менять. Мало того, я перенес еще одну операцию — хирурги по моей просьбе сузили соустье желудка. Так что стремлюсь к идеалу, буду худеть. Дискомфорта нет, голодных глаз нет, если только на женщин. На данный момент вешу 95 килограммов, изначально весил 140. У меня нет зацикленности на весе и никогда этого не было. Мне просто стало тяжело жить с лишним весом. У полного мужчины падает тестостерон, а это прямая связь с желанием жить, творить, любить. Просто становишься куском сала с глазами, а сейчас я молод и прекрасен», — рассказывал он.

Напомним, пока Александр холост и не теряет надежду найти любимую женщину, которая родит ему наследников.

«Я такая тварь, что мне с самим собой вообще одиноко не бывает — я наоборот испытываю удовольствие от общения с самим собой. Может, я отшельник, мизантроп — называйте меня как угодно, но, тем не менее, мне очень комфортно с самим собой. Может, это отпечаток моей публичной профессии, я не знаю. Мне просто хорошо и все. Если Господь подарит мне женщину, с которой мне будет хорошо, и которая станет матерью моего ребенка — почему бы и нет?! Я открыт к общениюЯ не давал себе обет безбрачия», — откровенничал как-то юморист.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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