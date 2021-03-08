Исследование показало, каких авторов чаще читают российские женщины

Влада Некрасова

Самыми читаемыми писателями у российских женщин стала автор любовных фэнтези Елена Звездная, писательница Дарья Донцова, а также Борис Акунин, сообщила пресс-служба группы компаний "ЛитРес" по результатам исследования, проводившегося к Международному женскому дню 8 марта.

"Среди наиболее продаваемых у женщин за последние 10 лет авторов лидирует Елена Звездная, современная российская писательница в жанре любовного юмористического фэнтези. На втором месте — известный автор детективов Дарья Донцова. Замыкает тройку лидеров Борис Акунин", — сказали в пресс-службе, отметив, что для исследования было проанализировано более 100 000 профилей пользователей сервиса, учитывались электронные и аудиокниги.

Вместе с Акуниным в десятку самых популярных у женщин писателей-мужчин также попал Сергей Лукьяненко, он в списке на 10-м месте. Все остальные места в топе у писательниц, среди которых Татьяна Устинова, Александра Маринина, Татьяна Полякова, Наталья Жильцова, Марина Суржевская и Милена Завойчинская, отметили в пресс-службе.

Говоря о самых популярных у женской аудитории книгах, в "ЛитРес" назвали роман Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", нон-фикшн книгу "Очаровательный кишечник" Джулии Эндерс, а также роман "До встречи с тобой" современной британской писательницы Джоджо Мойес.