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Из Разметелево в Москву. Как Настя Ивлеева стала блогером с Бородиным и поймала хайп с Элджеем

Из Разметелево в Москву. Как Настя Ивлеева стала блогером с Бородиным и поймала хайп с Элджеем

Всего за несколько лет провинциалка превратилась в первую леди Рунета с аудиторией более чем 18 миллионов подписчиков в Instagram. Насте Ивлеевой удалось не только стать популярным блогером и ведущей, но и наладить личную жизнь.


Настю Ивлееву смело можно назвать Интернет-рекордсменкой: ее прямой эфир с Тимати в период самоизоляции набрал 1,5 миллиона просмотров, число подписчиков в Instagram достигло отметки в 18,4 миллиона, кроме того, интервью с Ивлеевой стало самым популярным на канале «вДудь». Звезду Сети знают как блогера и ведущую «Орла и решки», но помнит ли сегодня кто-то, с чего она начинала?

8 марта «Настюшка-опасность» отмечает 30-летие. Ее по-прежнему любят тысячи людей, но в последние годы появились и те, кто уверен: слава и деньги испортили Ивлееву, сделали заносчивой и грубой. Так ли это на самом деле? В юбилей селебрити, попавшей в 2019-м в список Forbes, вспоминаем ее путь к успеху.

Мастер по маникюру и хостес

Детство Насти прошло в деревне Разметелево в 26 километрах от Петербурга. Вскоре после рождения девочки папа ушел из семьи. Мама целыми днями работала дояркой в совхозе во Всеволожске, так что уже в годик малышку отдали в ясли. «Дочку Наталья нам оставляла на 12 часов подряд. Поэтому воспитатели заменяли Насте родную маму», — отмечала заведующая детским садом Екатерина Павлова.

Позднее Наталья вторично вышла замуж и родила новому супругу сына Толю. Однако и этот союз вскоре распался. По словам земляков, ответственная Настя немало помогала матери в воспитании младшего ребенка.

Первая учительница будущей звезды Интернета Любовь Васильева отмечала, что в начальной школе Ивлеева не проявляла особой активности: могла участвовать в мероприятиях, но в общении была довольно сдержанной. А вот в старших классах девушку потянуло в творчество — она и пела в ансамбле, и занималась танцами, и вела местные праздники.

«Ее даже администрация привлекала часто, — подчеркивала Павлова. — У нас очень душевные люди живут. Поэтому Настя передачи свои и делает такими интересными».

Окончив школу, Ивлеева поступила в петербургский вуз и начала работать нейл-мастером. «Мы скидывались с подругой деньгами на шоколадку за 23 рубля, я была мастером маникюра в Ленобласти в Колтушах, задумывалась, чтобы стать классной массажисткой, и реально не было бабла», — рассказывала о том периоде жизни Настя Юрию Дудю.

Уже работая хостес в заведении Laque, Ивлеева подумала, что неплохо было бы открыть бизнес: мастерскую по ремонту обуви. Разумеется, начинание требовало вложений, и тогда Настя обратилась за помощью к одному из постоянных посетителей ночного клуба. «Я попросила у него 400 тысяч и пообещала сначала отдавать 60 процентов прибыли, потом 50 и так далее, пока не верну всю сумму. И он очень воодушевился, сказал, что даст мне денег. На следующее утро мне привезли пакет с деньгами и записку. Там было написано: «Ивлеева, я даю тебе миллион. У тебя все получится!» Увы, бизнес тогда я так и не открыла, все деньги спустила, — признавалась блогер. — Миллион так и не вернула. Но он сказал, что этот вклад безвозвратный. Он не хотел меня купить, я уверена! Он как белый ангел, пришел и дал мне денег. Клянусь, я ничего для этого не делала!»

Раскрутка блога и первые серьезные отношения

Настю называют девушкой, которая сделала себя сама, ее приводят в пример, когда речь заходит о людях, добившихся грандиозного успеха без помощи богатых родственников или влиятельных покровителей. Однако каждому человеку нужен друг, который разглядел бы талант и указал верный путь. Таким другом для Ивлеевой стал финалист шестой «Фабрики звезд» Арсений Бородин.

Они познакомились еще в 2011-м, когда группа «Челси» приехала выступить в питерском клубе. Арсений имел нюх на таланты и сразу понял: из хостес вышла бы прекрасная актриса. Бородин и Ивлеева стали общаться как приятели, порой перебрасываясь смс. Певец часто спрашивал у Насти, когда уже она оставит клуб и переедет в Москву, где ей самое место.

Наконец, девушка решилась: устроилась хостес в столичное заведение, сняла квартиру. «Я попросила Арсения посодействовать, и он помог мне с работой. Со временем пришло понимание, что я хочу быть телеведущей, спустя два месяца после переезда я поступила в школу «Останкино». А через какое-то время в ресторане я познакомилась с людьми, которые предложили мне работу с хорошей зарплатой. Так я устроилась в автосалон, стала оформлять документы на автомобили. Мне было трудно — ненавижу график с девяти до шести, для меня это смерть. Но я понимала: для того, чтобы достичь своих целей, нужно потерпеть. Так продолжалось полгода, пока я не закончила учиться», — рассказывала Ивлеева «NewsTes.ruу».

Арсений и Настя проводили друг с другом много времени, неудивительно, что вскоре у них завязались романтические отношения. Девушка делилась с возлюбленным всеми переживаниями и однажды заявила, что ей опостылела работа в офисе, и она мечтает о большем. Тогда речь и зашла о блогинге: молодые люди заключили, что с готовой аудиторией Ивлеевой будет проще потом устроиться на телевидение.

 

Появление в эфире способствовало резкому увеличению числа подписчиков Насти до пяти миллионов, а стоимость размещения в ее блоге рекламы подскочила до 450 тысяч. Самое время запускать собственные проекты — решила Ивлеева и не прогадала. Agentshow удвоило ее популярность.

Но что же происходило в личной жизни блогера? Поначалу Арсений хоть и ревновал пассию, которой теперь написывали незнакомцы в соцсетях, но относился к ее растущей популярности с пониманием. Поклонники ожидали свадьбы кумиров, но в июле 2017-го Бородин сообщил о расставании с избранницей. Как пояснял певец, разрыв произошел без скандалов и шума, просто потому что чувства угасли. Впрочем, позднее он признал: тот факт, что Настя теперь зарабатывала в разы больше, вгонял его в депрессию.

Затем у Насти Ивлеевой случился короткий роман с Олегом Майами, всего на несколько месяцев. Только исполнитель выпустил клип «Если ты со мной» с возлюбленной в главной роли, как уже сообщил о разрыве с ней. Вероятно, отношения не выдержали испытания разлукой, ведь Олег пропадал на концертах, а Настя работала ведущей. А быть может, Майами просто не стал для блогера мужчиной мечты.

Брак с Элджеем

Свой идеал королева Рунета нашла в лице Элджея. Зрители привыкли видеть в нем рэпера-плохиша, так что сперва подруги высказывались об избраннике Насти скептически. Однако при личном знакомстве приятельницы убедились, что Алексей Узенюк — достойный молодой человек, который очень трепетно и нежно относится к Ивлеевой.

В сентябре 2019-го влюбленные расписались, но, к сожалению поклонников, хайповать на этом событии не стали: свадьба прошла тайно и, по словам Насти, «скромненько». Периодически в Сети появлялись слухи о том, что супруги расстались, которые, впрочем, не получали подтверждения. Кроме того, не успели молодожены насладиться медовым месяцем на средиземноморском побережье, как подписчики засыпали их вопросами о будущих детях.

«Вы сейчас обалдеете, но у многих девочек жизнь крутится не только вокруг того, чтобы выйти замуж и родить ребенка, — негодовала звезда в микроблоге. — У них есть интересы, например, в отношении построения бизнеса, путешествий, да и вообще огромного количества вещей, которые нас развивают и делают счастливыми. И если человек не пришел к тому решению, о котором вы спрашиваете, значит, он не хочет этого, не готов, и очень глупо жить с позицией — если родила лучшая подруга, то и тебе срочно нужно. И уж тем более думать о каких-то возрастных историях. Прекратите, пожалуйста, задавать мне этот глупейший вопрос и жить по стереотипам».

Критика

В последнее время поклонники переключились с обсуждения брака кумира на ссоры Ивлеевой с другими звездами. Так, одно время Настя дружила с Идой Галич, однако в прошлом году общение сошло на нет. Многие заключили, что разлад произошел после того, как Ида стала мамой и с головой ушла в семью: разные приоритеты — весомая причина для разрушения дружбы.

Кроме того, некоторые поклонники сделали вывод, что Ивлеева страдает «звездной болезнью» и слишком часто демонстрирует в Сети атрибуты роскошной жизни: брендовые вещи, дорогие автомобили. По мнению пользователей, такая перемена могла разочаровать и Галич, и других блогеров, и подписчиков.

«Из деревни можно вывезти кого угодно, приодеть во все модное. Но деревня будет вечно в тебе! Надеюсь, я ошибаюсь, и мне просто показалось. Хотя Насте пора бы нащупать землю под ногами. Дорогие шмотки не сделают человека из быдла. Настя унижает всех подряд. Она — версия бабки на лавке 2020 года», — так, например, отзывалась о блогере Айза Анохина.

Настя пояснила всем недовольным, что не зазналась, а, как любая девушка, просто хочет похвастаться перед подругами обновками. «А мои подруги где? Правильно — в Сети. Главное, чтоб была мотивация развиваться, зарабатывать и покупать все эти наряды и платья. И чтобы душа была такой же чистой», — резюмировала блогер.

Успокоила ли она этим заявлением подписчиков? Справедливости ради, аудитория звезды в соцсетях не уменьшилась. Однако хейтеры все чаще находили поводы для критики. Так, впервые поучаствовав в шоу «Что было дальше?», Ивлеева отметила, что ей было недостаточно смешно, а ведущие могли бы придумать шутки поострее.

В новогоднем выпуске программы Настя появилась уже в качестве соведущей. Выпады звезды в адрес коллег показались зрителям агрессивными и грубыми, а когда в эфире Ивлеева принципиально начала общаться только с Алексеем Щербаковым, игнорируя остальных, поклонники и вовсе заключили: вместо прежней «Настюшки» перед ними сидела заносчивая Инста-дива.

Впрочем, Настя неоднократно подчеркивала, что не считает себя примером для подражания и великой звездой. Ивлеева не отказывалась от своего провинциального прошлого и не боялась говорить о прежних проблемах. Так, недавно блогер опубликовала архивное видео, где выглядит совсем не такой стройной и гламурной, как сейчас. «70 килограммов кривозубой и деревенской радости приветствуют вас! Братва, посмотрите на этого пухлячка отекшего, он смог — и вы сможете!» — мотивирует Ивлеева подписчиков.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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