Измерял! Николай Басков признался, сколько см у него член

Лидия Мартынова

Размер мужского достоинства — одна из самых горячих тем, которая интересует многих. Сразу говорим, что мы свечку не держали, а просто внимательно изучили заявление артиста в нашем интервью. Давай вместе узнаем, какого размера мужское достоинство у самого популярного эстрадного и оперного певца России.

Недавно Николай Басков посетил тиктокерскую вечеринку в Москве. Артист дал интервью для нашего канала POPCAKE. Нам повезло, потому что Николай был в довольно игривом настроении. Артист похвастался внушительными размерами своих половых органов. В какой-то момент певец сообщил, что у него 18 сантиметров в штанах.

«18! Это в другом месте», — отметил с громким хохотом Николай Басков и покинул интервью.

Довольно неплохо и очень смело! Кажется, артист совсем ничего не стесняется, и вовсю рассказывает свои интимные подробности в интервью. А ведь далеко не все герои-любовники готовы так открыто заявлять о своем достоинстве. В любом случае, поклонницы, в первую очередь, восхищаются не размерами Николая, а его великолепными вокальными данными и чувством юмора.

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