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«Я люблю себя!»: жена Олега Винника прервала молчание после объявления о разводе

«Я люблю себя!»: жена Олега Винника прервала молчание после объявления о разводе

Несколько дней назад Олег Винник объявил о расставании с женой. После этого супруга бизнесмена перестала заходить в социальные сети. Сейчас же Алекс вышла на связь, поздравив представительниц прекрасного пола с праздником.


Три дня назад Олег Винник сообщил о разводе с супругой. О причинах расставания бизнесмен умолчал. Он лишь отметил, что с Алекс у него не получилось смотреть в одном направлении. «К сожалению, нас как пары больше нет. Я принял решение прекратить эти отношения. Мы оказались слишком разными людьми. Так бывает», — заявил предприниматель.

Сама Алекс до сих пор никак не прокомментировала разрыв с Олегом. В личном блоге супруга бизнесмена посвятила новый пост не отношениям с ним, а Международному женскому дню. «Желаю вам здоровья, если оно есть — все остальное возможно. Любите себя, будьте любимыми! Встаньте перед зеркалом и скажите себе: «Я принимаю себя такой, какая я есть. Мне нравится мое тело и лицо, желание усовершенствовать что-то в своей внешности не вызывает у меня протеста и отторжения. Я люблю себя!» Быть женщиной и следовать своей женской природе означает жить с открытым сердцем, реализуя всю заложенную в него любовь», — обратилась она к представительницам прекрасного пола.

Напомним, до союза с Алекс Винник был женат на женщине по имени Марианна. В 2015 году супруга предпринимателя вместе с двумя детьми погибла в самолете, который летел из Египта в Санкт-Петербург. В социальных сетях Олег часто вспоминает умерших наследников и супругу... Он также публикует их фотографии. 

«Безумно скучаю по тому времени, когда был счастлив со своей семьей. Когда я был уверен в завтрашнем дне и в своей любимой женщине, когда слышал детский смех и чувствовал их безграничную любовь. Оказалось, в этой жизни уверенным можно быть лишь в одном — мы никогда не знаем сколько сможем быть рядом с любимыми. Наслаждайтесь каждой минутой и цените их», — ранее делился бизнесмен.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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