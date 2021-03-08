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Экс-избранница покойного Дмитрия Стужука стала участницей шоу «Холостяк»

Экс-избранница покойного Дмитрия Стужука стала участницей шоу «Холостяк»

После расставания с женой Дмитрий Стужук закрутил роман с Надин Медведчук. Отношения пары продлились не так долго. Теперь же экс-избранница умершего блогера намерена покорить сердце Михаила Заливако в украинской версии «Холостяка».

Надин Медведчук стала участницей 11 сезона шоу «Холостяк». Девушка намерена дойти до финала и построить любовь с предпринимателем Михаилом Заливако. «Я попала в настоящую сказку. Это самый красивый, самый важный и самый романтичный проект на Украине. Все так прекрасно придумано, организовано, чтобы нам было максимально удобно и приятно!» — написала она в личном блоге.

К слову, ранее Надин состояла в отношениях с Дмитрием Стужуком. Медведчук закрутила роман с блогером спустя четыре месяца, как тот ушел от супруги Сони. «Наши отношения длились около 2-3 недель. Дима заявлял, что тема брака для него закрыта, и он не собирается возвращаться к Соне. У нас были прекрасные доверительные отношения, я просто летала от счастья. Но в один момент Дима вместо оговоренного свидания со мной полетел в Турцию, где в тот момент отдыхала Соня. Это для меня было точкой в нашем романе. Я за то, чтобы семья была полноценной, отец был рядом с детьми», — рассказывала девушка «NewsTes.ruу».

Напомним, Дмитрий Стужук ушел из жизни в октябре 2020 года. Мужчина скончался от осложнений COVID-19. Как ранее отмечала Медведчук, смерть экс-возлюбленного стала для нее настоящим шоком, ведь ей он никогда не жаловался на плохое самочувствие.

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«Дима всегда был в прекрасной форме. Я, конечно, понимаю, что иногда спортсмены употребляют что-то дополнительное, но за Димой такого не замечала. Но он очень много нервничал. Его волновало все — от развода до бесконечного хейта в его сторону. Когда мы начали встречались, то мне писали, что Дима абьюзер — он из-за этого очень переживал. Ему было важно мнение каждого подписчика, он перечитывал все комментарии и сообщения в директе. Это был человек действительно с большим сердцем и доброй душой!» — делилась Надин.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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