Эксперт рассказал, как Запад может поддержать Украину в войне с Россией

Влада Некрасова

В случае войны Украины с Россией Запад может устроить серию кибератак, заявил URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

"Запад может поддержать Украину кибератаками против России. Для этого в США созданы специальные подразделения", — рассказал эксперт.

Он пояснил, что в случае подобной атаки несколько крупных российских городов могут быть обесточены.

"Это вызовет коллапс", — добавил Жилин.

Он подчеркнул, что страны Запада не отправят армию на помощь Украине, чтобы не рисковать жизнями своих военных.