Эксперт рассказал, как Запад может поддержать Украину в войне с Россией
Сегодня, 21:25 Влада Некрасова
В случае войны Украины с Россией Запад может устроить серию кибератак, заявил URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.
"Запад может поддержать Украину кибератаками против России. Для этого в США созданы специальные подразделения", — рассказал эксперт.
Он пояснил, что в случае подобной атаки несколько крупных российских городов могут быть обесточены.
"Это вызовет коллапс", — добавил Жилин.
Он подчеркнул, что страны Запада не отправят армию на помощь Украине, чтобы не рисковать жизнями своих военных.
По материалам: ria.ru