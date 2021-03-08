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Эксперт рассказал, как Запад может поддержать Украину в войне с Россией

Эксперт рассказал, как Запад может поддержать Украину в войне с Россией
В случае войны Украины с Россией Запад может устроить серию кибератак, заявил URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

"Запад может поддержать Украину кибератаками против России. Для этого в США созданы специальные подразделения", — рассказал эксперт.

Он пояснил, что в случае подобной атаки несколько крупных российских городов могут быть обесточены.


"Это вызовет коллапс", — добавил Жилин.


Он подчеркнул, что страны Запада не отправят армию на помощь Украине, чтобы не рисковать жизнями своих военных.

Россия

По материалам: ria.ru
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