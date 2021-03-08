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Кадыров отреагировал на смерть правозащитницы Хеды Саратовой

Кадыров отреагировал на смерть правозащитницы Хеды СаратовойФото: Александр Натрускин / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на смерть российской правозащитницы Хеды Саратовой в социальной сети «ВКонтакте».

Политик заявил, что смерть правозащитницы стала большой потерей для чеченского народа. «В последние годы Хеда активно помогала в поиске и возвращении домой женщин и детей, насильно вывезенных в зоны боевых действий в Сирии и Ираке. За свою честность, отзывчивость и высокие профессиональные качества она пользовалась большим уважением в обществе», — отметил он.

По словам Кадырова, правозащитница была сильной и справедливой женщиной, которая посвятила свою жизнь защите людей от преступных посягательств. «Я выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Хеды Саратовой», — написал глава республики.

Хеда Саратова умерла в Чечне на 56-ом году жизни после продолжительной болезни. Правозащитница родилась в Шатойском районе. Получила филологическое образование, преподаватель русского языка и литературы. Работала корреспондентом и независимым журналистом.

Позже, с начала 2000-х годов, начала активно заниматься правозащитной деятельностью. В 2007 году Саратова стала первым лауреатом премии имени Анны Политковской. Последние годы занималась возвращением женщин и детей, насильно вывезенных в зону боевых действий в Сирии и Ираке.

Россия

По материалам: lenta.ru
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