Как избавиться от выгорания и дефицита энергетики: простые упражнения, которые может сделать каждый

Вадим Карасев

Энергетика человека не бесконечна. В каждом из нас заложен свой предел прочности и гибкости, поэтому в сложные периоды очень важно уметь пользоваться методиками и советами, описанными в данной статье.

Выгорание и дефицит энергетики в современном мире стали главными врагами для каждого, кто много работает. Не пугайтесь, так как биополе, энергетика и чакры человека могут возвращаться к прежнему позитивному состоянию, причем для этого не обязательно ждать выходных или отпуска. Этому можно поспособствовать и на рабочем месте.

Аффирмации

Аффирмации — это простые утвердительные фразы, которые очень хорошо воздействуют на мировоззрение человека и его внутренний мир, энергетику, настроение. Дело в том, что из-за влияния окружающих или из-за наших внутренних изъянов у нас часто появляются так называемые негативные программы. Это мысли, которые лишают нас сил, уверенности и, как следствие, удачи. Аффирмации помогают поддерживать людям свой внутренний мир в нормальном состоянии, в котором этих программ минимум.

Они очищают сознание, поэтому энергия меньше тратится на переживания и отрицательные мысли. Из-за этого выгорание наступает значительно реже или уходит навсегда. Единственный минус аффирмаций в том, что ими желательно пользоваться постоянно. Они вряд ли помогут вам сразу. Подобные фразы нужно повторять постоянно:

«я полон/полна сил и энергии, поэтому могу справиться со всем»;«я могу преодолеть любые трудности»;«моя жизнь наполнена позитивом и добром»;«я люблю людей, и они любят меня»;«я отдаю этому миру свою энергию и получаю взамен то, что хочу».

Существует огромное множество различных аффирмаций на здоровье, на успех и богатство. Старайтесь повторять себе те фразы, которые, на ваш взгляд, подходят вам лучше всего. Через некоторое время вы заметите, как сильно поменяется ваша жизнь.

Медитации

Медитации — одни из самых лучших и действенных практик. Они действуют сразу, но у них есть свои важные нюансы. Очень важно, чтобы вы входили в состояние спокойствия и чтобы вам никто не мешал. Расслабиться можно не на каждом рабочем месте, поэтому порой нужно ждать перерыва или вовсе момента, когда вы окажетесь дома.

Научиться медитировать не сложно, поэтому не стоит обходить эту методику стороной. Можно воспользоваться универсальной и простейшей медитацией на повышение энергетики. Займите удобное положение сидя или лежа. Если вас отвлекают посторонние шумы, можете включить в наушниках расслабляющие звуки природы — шум ветра, воды, пение птиц, звуки леса и так далее. Такие звуки очень хорошо сами по себе воздействуют на энергетику. Далее необходимо мысленно перенестись в место, с которым у вас ассоциируется отдых, спокойствие и релаксация, удаленность от людей. Это может быть открытый космос, вершина горы, лес, бескрайний океан и так далее.

Очень важно правильно дышать во время медитаций. Нужно очень медленно выдыхать и вдыхать воздух. Это успокаивает нервы и помогает забыть о проблемах. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о медитациях перед сном и на пламя свечи. Любая медитация благотворно сказывается на биополе, поэтому самое главное — научиться входить в состояние сосредоточенности и спокойствия.

Как можно не допустить появления выгорания

Правильный отдых. Отдыхать нужно во время перерывов на работе и после работы, а также не забывать про отпуск. Очень благоприятно на энергетике сказывается смена обстановки. Например, если вы постоянно сидите за компьютером, на выходных полезно выходить на улицу, заниматься спортом. Тем, кто вечно в разъездах, лучше побыть дома с семьей.

Общение с правильными людьми. Есть люди, которые нас раздражают или негативно влияют на наше настроение. От таких людей лучше держаться подальше. Не общайтесь с теми, кто вас тянет вниз, заражает негативом и страхами. Старайтесь окружать себя теми, кто вдохновляет вас.