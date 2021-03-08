Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Каждый день умирает 12 человек от ковида: на Закарпатье сложилась критическая ситуация

Каждый день умирает 12 человек от ковида: на Закарпатье сложилась критическая ситуация

Каждый день умирает 12 человек от ковида: на Закарпатье сложилась критическая ситуация

В Закарпатской области, которая вошла в «красную» карантинную зону, от коронавируса каждый день умирает 12 человек. Об этом сообщил главный врач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк.

По его информации, за прошедшую неделю число заболевших выросло на 24%. Ежедневно выявляют более 500 новых случаев коронавирусной инфекции.

Заболеваемость детей увеличилась на 5%. Поступает много больных в возрасте 35−45 лет, многие из которых, к сожалению, также умирают.

В области заполнены все палаты интенсивной терапии, свободных мест нет. Врачи боятся, что придется ввести медсортировку и спасать только тех, кого еще можно спасти.

Напомним, на утро 8 марта в Закарпатье официально подтверждены 44314 случаев заражения COVID-19. С 8 марта в область не будут ходить поезда — «Укрзалізниця» приостановила продажу билетов на это направление.

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

«Не шлепай меня по попе!» — Тэхён резко отверг Чонгука в ухаживаниях
«Не шлепай меня по попе!» — Тэхён резко отверг Чонгука в ухаживаниях
Ольга Бузова раскрыла любовницу Давы. Кто она?
Ольга Бузова раскрыла любовницу Давы. Кто она?
Топ-5 доказательств того, что у Джина из BTS ужасное чувство юмора
Топ-5 доказательств того, что у Джина из BTS ужасное чувство юмора
Захарова рассказала о главном человеке в доме
Захарова рассказала о главном человеке в доме
Президент Сирии Башар Асад заразился коронавирусом
Президент Сирии Башар Асад заразился коронавирусом
В Австрии расследуют смерть привитой AstraZeneca пациентки
В Австрии расследуют смерть привитой AstraZeneca пациентки
В Госдуме озвучили новый метод помощи бизнесу в пандемию коронавируса
В Госдуме озвучили новый метод помощи бизнесу в пандемию коронавируса
Каждый день умирает 12 человек от ковида: на Закарпатье сложилась критическая ситуация
Каждый день умирает 12 человек от ковида: на Закарпатье сложилась
В России выявили больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом
В России выявили больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом
Раскрыты детали произошедшей под Самарой аварии с семью погибшими
Раскрыты детали произошедшей под Самарой аварии с семью погибшими
Блокировку новостей российских СМИ в Facebook назвали угрозой нацбезопасности
Блокировку новостей российских СМИ в Facebook назвали угрозой
Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях
Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях

Топ на сегодня

Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин
Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
Российские инфекционисты оценили заразность переболевших коронавирусом людей
Российские инфекционисты оценили заразность переболевших
Россиянка в день рождения отравила насмерть сына с ДЦП и попыталась убить себя
Россиянка в день рождения отравила насмерть сына с ДЦП и попыталась

Еще по теме

Тяжелых больных спасать не будут: главврач больницы в Закарпатье шокировал заявлением
В Закарпатье умер инфицированный коронавирусом врач
В России второй день подряд выявили более 27 тыс. новых зараженных Covid-19
На утро 28 мая зафиксированы 477 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 382