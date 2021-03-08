Каждый день умирает 12 человек от ковида: на Закарпатье сложилась критическая ситуация

Анастасия Иванова

В Закарпатской области, которая вошла в «красную» карантинную зону, от коронавируса каждый день умирает 12 человек. Об этом сообщил главный врач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк.

По его информации, за прошедшую неделю число заболевших выросло на 24%. Ежедневно выявляют более 500 новых случаев коронавирусной инфекции.

Заболеваемость детей увеличилась на 5%. Поступает много больных в возрасте 35−45 лет, многие из которых, к сожалению, также умирают.

В области заполнены все палаты интенсивной терапии, свободных мест нет. Врачи боятся, что придется ввести медсортировку и спасать только тех, кого еще можно спасти.

Напомним, на утро 8 марта в Закарпатье официально подтверждены 44314 случаев заражения COVID-19. С 8 марта в область не будут ходить поезда — «Укрзалізниця» приостановила продажу билетов на это направление.