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Киевские власти пригласили жителей Донбасса прокатиться по Украине

Киевские власти пригласили жителей Донбасса прокатиться по Украине
Киевские власти приступили к прокладке на Украине маршруты для жителей Донбасса, передает РИА Новости.

Инициированный правительством страны проект Donbass travel рассматривается в качестве одной из мер по интеграции жителей самопровозглашенных республик в культурное пространство остальной части Украины, заявила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

"Будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко уезжали от своего дома, но также мы будем приглашать и на запад, потому что все ждут украинцев дома", – заявила Олеськив в эфире телеканала "Дом", уже год вещающего специально для регионов Донбасса.

В то же время ранее в понедельник стало известно, что почти одновременно с выступлением Олеськив в эфире местного телевидения украинские формирования выпустили 30 снарядов из БМП и гранатометов по населенному пункту Старомихайловка, находящемуся под контролем сил ДНР.

сообщило, что на Украине заявили о готовности выполнить план по "деоккупации Донбасса".
В мире

По материалам: ria.ru
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