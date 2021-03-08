Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Киселев заявил о маленькой победоносной войне Зеленского над волосами на груди

Киселев заявил о маленькой победоносной войне Зеленского над волосами на грудиКадр: «Россия 1»

Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» рассказал о «маленькой победоносной войне» президента Украины Владимира Зеленского над волосами на груди. По его словам, украинский лидер объявил войну в условиях пошатнувшегося рейтинга.

«Не понимаю, почему южанину нужно растительности на себе стесняться, но Зеленский все же решил с волосами воевать. И его уже можно поздравить с одержанной победой», — заявил Киселев.

Телеведущий сравнил старые снимки Зеленского с обнаженным торсом с последними кадрами, на которых президенту делают прививку от коронавируса. «Во-первых, непонятно, для чего было столь чрезмерно раздеваться. Укол в плечо такого явно не предполагает. Во-вторых, публика гадала, чем молодой мужчина свел себе для фотосессии черные волосы на груди: электроэпиляция, шугаринг, ваксинг, а может, лазер или обычная бритва?» — спросил Киселев.

Зеленский 2 марта привился от коронавируса произведенной в Индии вакциной Covishield, которая принадлежит шведско-британской компании AstraZeneca. Позже он объяснил, что после перенесенной инфекции у него сохранился низкий уровень антител к вирусу, поэтому он решил привиться.

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Активисты МГЕР по всей России поздравляют женщин с 8 марта
Активисты МГЕР по всей России поздравляют женщин с 8 марта
"Дорогая, ты права!": в Москве состоялось шествие, посвященное 8 Марта
"Дорогая, ты права!": в Москве состоялось шествие, посвященное 8 Марта
Флешмобы, шествия, оркестры и поздравления в небе: как в России отметили 8 Марта
Флешмобы, шествия, оркестры и поздравления в небе: как в России
Выпускница МГИМО из Грузии пообещала разоблачать "связанных с Россией"
Выпускница МГИМО из Грузии пообещала разоблачать "связанных с Россией"
Соловьев сравнил роли Горбачева и Ельцина в распаде СССР
Соловьев сравнил роли Горбачева и Ельцина в распаде СССР
Киселев заявил о маленькой победоносной войне Зеленского над волосами на груди
Киселев заявил о маленькой победоносной войне Зеленского над волосами
Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде
Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде
Раскрыта улучшающая женское здоровье еда
Раскрыта улучшающая женское здоровье еда
Бывший советник Ельцина рассказал о роли Горбачева в распаде СССР
Бывший советник Ельцина рассказал о роли Горбачева в распаде СССР
Захарова рассказала о поздравлениях западных стран с 8 Марта
Захарова рассказала о поздравлениях западных стран с 8 Марта
Измерял! Николай Басков признался, сколько см у него член
Измерял! Николай Басков признался, сколько см у него член
Почистил карму: рэпер Гуф удивил любимую шикарным подарком
Почистил карму: рэпер Гуф удивил любимую шикарным подарком

Топ на сегодня

Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин
Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике
Российский врач назвал способ контролировать одно из опасных осложнений COVID-19
Российский врач назвал способ контролировать одно из опасных
Во Франции снова заинтересовались российской вакциной «Спутник V»
Во Франции снова заинтересовались российской вакциной «Спутник V»
Вертолет с российскими военными специалистами разбился в ЦАР
Вертолет с российскими военными специалистами разбился в ЦАР
Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от COVID-19
Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от

Еще по теме

Киселев признал, что в эфире "Вестей недели" было показано поддельное удостоверение СС
Киселев признал ошибки в сюжетах его телепрограммы
Малахов попросил Зеленского о помощи из-за неудавшегося видеомоста
Вести недели с Дмитрием Киселевым (22.10.2017)