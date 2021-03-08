Киселев заявил о маленькой победоносной войне Зеленского над волосами на груди

Вадим Карасев

Кадр: «Россия 1»

Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» рассказал о «маленькой победоносной войне» президента Украины Владимира Зеленского над волосами на груди. По его словам, украинский лидер объявил войну в условиях пошатнувшегося рейтинга.

«Не понимаю, почему южанину нужно растительности на себе стесняться, но Зеленский все же решил с волосами воевать. И его уже можно поздравить с одержанной победой», — заявил Киселев.

Телеведущий сравнил старые снимки Зеленского с обнаженным торсом с последними кадрами, на которых президенту делают прививку от коронавируса. «Во-первых, непонятно, для чего было столь чрезмерно раздеваться. Укол в плечо такого явно не предполагает. Во-вторых, публика гадала, чем молодой мужчина свел себе для фотосессии черные волосы на груди: электроэпиляция, шугаринг, ваксинг, а может, лазер или обычная бритва?» — спросил Киселев.

Зеленский 2 марта привился от коронавируса произведенной в Индии вакциной Covishield, которая принадлежит шведско-британской компании AstraZeneca. Позже он объяснил, что после перенесенной инфекции у него сохранился низкий уровень антител к вирусу, поэтому он решил привиться.