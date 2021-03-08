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Когда начинается новый астрологический год

Когда начинается новый астрологический год

Новый астрологический год — большое событие. Эксперты рассказали о том, когда отмечается эта важная дата каждый год, чем она примечательна и каково ее назначение.


Есть много праздников, о которых вы могли не слышать ранее. Возможно, что астрологический Новый год — один из них. Это яркий день, наполненный добротой, ведь он совпадает с одним из самых позитивных дней года. В этот день открываются чакры, обретается вера в себя, улучшается настроение.

Что такое астрологический Новый год

Есть Новый год календарный, а есть астрономический и астрологический. Последние два совпадают по времени. Астрологический Новый год — это весеннее равноденствие. В этот день начинается астрономическая весна и заканчивается зима.

В этот же день, 20 марта, Солнце переходит в Знак Овна. Именно по этой причине почти все гороскопы начинаются с Овна, а не с какого-то другого Знака Зодиака.

Интересные факты про астрологический Новый год


В этот день все астрологи мира отмечают свой профессиональный праздник. Они посещают лекции, семинары, обмениваются опытом.

Известно, что некоторые папы римские заказывали себе личные гороскопы. Это яркий пример того, как религия может перекликаться с наукой, пусть и не такой точной, как, скажем, физика или математика.

Это большой праздник для граждан Индии и США. Интересный факт состоит в том, что в Индии астрология признана официальной государственной наукой. В США этот праздник отмечают любители астрологии, которых насчитывается огромное количество — самое большое во всем мире в процентном соотношении после Индии.

Почти 80 % людей, увлекающихся астрологией, это женщины. Из них лишь примерно 10-12 % знает о такой дате, как астрологический Новый год. 

Самый знаменитый астролог из всех — Нострадамус. Многие слышали о его предсказаниях, но не все знают, что эти предсказании были сделаны при помощи наблюдений за звездами. Нострадамус был точен в трактовке множества мировых событий. Профессиональный праздник астрологов появился лишь через 300 лет после его смерти.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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