Кольцо за 22 миллиона! Кому Тимати подарил роскошное украшение

Влада Некрасова

Уже совсем скоро состоится премьера нового сезона шоу «Холостяк» вместе с рэпером Тимати. Несмотря на то, что продюсеры в строгом секрете хранят все подробности телешоу, зрители уже узнали довольно много подробностей. Правда, они противоречат друг другу.

Некоторое время назад в Сети появилась информация, что Тимати в финале шоу никого из девушек не выберет, а сегодня все наоборот. На просторах интернета появилось финальное видео последней серии проекта. В видео холостяк рассказывает о кольце, которое подготовил для финалистки. Рэпер хотел очаровать возлюбленную и не поскупился ей на подарок. Тимати купил кольцо, стоимостью 22 миллиона рублей. Украшение было сделано из белого золота с мелкими бриллиантами.

«Такие вещи дарят на позднем этапе, когда предложение делают. Большой такой серьезный шаг. Я даже с некоторым трепетом думаю про то, как я подарю кольцо той девушке, которую выбрал», — говорит в видеоролике Тимати.

Новый сезон стартует на ТНТ уже 14 марта, а пока предлагаем тебе ознакомиться с именами участниц шестого сезона «Холостяка».