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Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН

Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН
Принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государства должны учитываться при разработке универсальной конвенции ООН о противодействии информационной преступности, заявил в понедельник глава МВД РФ Владимир Колокольцев на конгрессе ООН по предотвращению преступности в японском городе Киото.

"Россия, как и многие другие страны, видит решение в разработке под эгидой ООН универсальной конвенции о противодействии информационной преступности. В документе следует учитывать принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государства", - подчеркнул Колокольцев в ходе пленарного заседания конгресса в онлайн-формате.

"Совместной работе по предупреждению преступности следует учитывать национальное законодательство, роль государства и компетентных органов, и гражданского общества", - подчеркнул министр.

ООН. Ожидается, что такая конвенция поможет защитить сферу информационных технологий во всем мире от кибератак и эффективнее привлекать к ответственности виновников.

Положения документа при реализации в разных странах позволят, например, передавать осуждённых преступников из одной страны в другую даже в том случае, если между государствами нет профильных двусторонних соглашений.

Политика

По материалам: ria.ru
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