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Кравчук рассказал, как можно было сохранить СССР

Кравчук рассказал, как можно было сохранить СССР
Советский союз можно было сохранить, превратив его в конфедерацию, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Как рассказал политик в эфире канала "Украина 24", перед подписанием Беловежских соглашений в Москве обсуждали вариант, при котором СССР можно было сохранить в качестве единого государства.

"Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему", — вспомнил Кравчук.


По его словам, Ельцин предложил создать конфедерацию вместо федеративного государства, после чего политики обсудили детали и пошли к Горбачеву.

Россия

По материалам: ria.ru
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