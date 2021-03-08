Кравчук рассказал, как можно было сохранить СССР

Анастасия Иванова

Советский союз можно было сохранить, превратив его в конфедерацию, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Как рассказал политик в эфире канала "Украина 24", перед подписанием Беловежских соглашений в Москве обсуждали вариант, при котором СССР можно было сохранить в качестве единого государства.

"Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему", — вспомнил Кравчук.

По его словам, Ельцин предложил создать конфедерацию вместо федеративного государства, после чего политики обсудили детали и пошли к Горбачеву.