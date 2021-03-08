Ксения Собчак: «Мне нельзя курить траву, у меня начинается паранойя»

Лидия Мартынова

Телеведущая никогда не скрывала, что многое в жизни попробовала. Не стали исключением и опасные для здоровья наркотики, однако Собчак решительно отказалась от них, вовремя успев понять, как они пагубно влияют на организм.

О негативном опыте с наркотическими веществами Ксения Собчак рассказала Юрию Колокольникову во время интервью. Она призналась, что ранее испытывала некоторые психологические трудности из-за употребления. «Мне нельзя курить траву, у меня начинается паранойя. Мне реально начинает казаться, что за мной кто-то следит и все такое», — рассказала 39-летняя Ксения.

Юрий же отметил, что не относится к числу тех, кто может так отреагировать. Хотя он тоже не любитель прибегать к допингу. «Я все пробовал — не мое», — заявил он. При этом Колокольников добавил: недавно он осознал, что употребляет довольно много спиртных напитков. «Я вдруг понял, что я алкоголик. Но такой, рабочий», — иронично подметил артист.

Напомним, что ранее Собчак уже говорила о том, что пробовала многие из запрещенных препаратов. В особенности это происходило в юные годы, когда она была частой гостьей светских вечеринок. Правда, телеведущая не раз подчеркивала, что не получала никакого удовольствия от употребления, поэтому ее интерес к наркотикам быстро пропал. «Помните: наркотики — это зло! Они вызывают зависимость и могут погубить вашу жизнь», — предостерегла Ксения подписчиков.