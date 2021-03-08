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Little Big отказались от «Евровидения»

Little Big отказались от «Евровидения»Фото: @littlebigbandПродолжение: Объявлены претенденты на участие в «Евровидении» от России

Группа Little Big отказалась от участия в отборе на «Евровидение». Об этом говорится в Instagram-аккаунте коллектива.

«Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны», — заявили участники группы.

Исполнители также поблагодарили слушателей и отметили, что благодаря им клип на песню UNO стал самым популярным на YT-канале Eurovision Song Contest за всю историю существования конкурса.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что Little Big будет участвовать в отборе на «Евровидение». Народное голосование пройдет в прямом эфире 8 марта.

По предварительным данным, в перечне потенциальных участников международного песенного конкурса оказались Моргенштерн, Егор Крид, Антон Беляев из группы Therr Maitz и дуэт #2Маши.

«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы допустили, что из-за COVID-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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