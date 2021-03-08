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Лолита Милявская: «Раньше думала, что в 57 лет уже буду, как бабушка»

Лолита Милявская: «Раньше думала, что в 57 лет уже буду, как бабушка»

Певица много лет работает в сфере шоу-бизнеса и не собирается отказываться от любимого дела из-за возраста. Лолита уверена, что покорит еще не одну вершину. Поэтому звезда с легкостью соглашается на новые проекты.


В этом году Лолита Милявская приятно удивила зрителей. Певица сменила амплуа и появилась в актерской труппе театра «Модерн» по приглашению режиссера Юрия Грымова. Сначала артистка испугалась неожиданного предложения от старого приятеля, но после все-таки решилась на эксперимент. «Первый комплекс был, что я этого всего не выучу. Потом стала переживать из-за профессионалов на сцене», — делилась она. 

Правда, Лолите удалось справиться с волнением и получить овации публики. Это стало началом нового этапа жизни Милявской. Она признается, теперь в ней вновь бурлит энергия. «Раньше думала, что в 57 лет уже буду как бабушка. Ясно, что ты пластикой себя омолодишь, но это скорее про внутреннее состояние. Но я даю себе такие нагрузки, которые меня держат на плаву. Мне кажется, у меня заново горит глаз», — призналась певица в программе «Однажды…» на канале НТВ. 

Милявская даже начала самостоятельно справляться с делами по хозяйству. Летом она со скандалом уволила домработницу и теперь с удовольствием занимается обустройством дома и следит за порядком. По словам Лолиты, она сама не ожидала, что найдет на это силы и желание. 

В личной жизни звезды тоже кипят нешуточные страсти. Год назад Милявской пришлось пройти через тяжелый развод с молодым мужем Дмитрием Ивановым. Певица узнала об изменах мужчины и обнародовала его переписки с любовницей на всю страну. После расставания со спортивным тренером знаменитость кардинально изменилась — сменила стрижку и похудела на 15 килограммов. 

Несмотря на предательство бывшего избранника, артистка не потеряла веру в мужчин. Она закрутила роман с успешным бизнесменом, который готов на серьезные отношения. Возлюбленный, к слову, тоже оказался младше Лолиты. На этот раз разница в возрасте составила восемь лет. Милявская не отрицает, что мужчина в скором времени может стать ее шестым супругом. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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