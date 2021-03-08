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Лунный день сегодня 8 марта 2021 года

Лунный день сегодня 8 марта 2021 года

Энергетика Луны противоречива, но ее влияние можно обернуть себе на пользу. Узнать о том, какое настроение будет у ночного светила в праздничный день, помогут рекомендации астрологов.


Второй понедельник марта — праздничный день, когда грусть и тоска отступают. В это время эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют оставить заботы и хлопоты, насладиться вниманием близких и позабыть о невзгодах. Энергетика этих суток будет положительной, а значит, привлечь удачу и процветание не составит труда.

Фаза Луны: начинается 25 лунный день, в который убывающая Луна будет в Козероге. Влияние этого союза располагает к неспешному завершению текущих дел и благоприятно для духовного развития.

Магнитные бури 8 марта: магнитосфера Земли находится вне влияния солнечных ветров.

Что принесет удачу сегодня


позитивный настрой;
налаживание личных отношений;
завершение текущих дел;
медитации на восстановление жизненных сил;
поездки и путешествия.

Что отпугнет успех в этот день


конфликты;
спешка;
перепады настроения;
безынициативность;
безответственность.

Домашние дела по лунному календарю

8 марта — не время для домашних обязанностей. Астрологи рекомендуют в этот день устроить себе отдых, насладиться общением с друзьями и близкими, отправиться на прогулку, романтическое свидание или остаться дома с семьей. Тем, кто не может усидеть без дел, можно смело заняться перестановкой мебели, чтобы избавиться от проблем и неприятностей.

Что надеть в этот понедельник

Праздничный день предполагает яркие наряды, которые привлекают внимание, дарят чувство уверенности и помогают воплотить в жизнь смелые мечты. Самым удачным цветом, привлекающим счастье, астрологи называют зеленый и его оттенки. Гармонично с ним будут сочетаться минералы: янтарь, хризолит и малахит. Из украшений лучше всего подойдут изделия из драгоценных металлов.


Финансы и работа 8 марта

Понедельник — не время для новых начинаний. В эти сутки самым удачным будет неспешное завершение дел, подведение итогов и планирование. Авантюры и рискованные сделки могут обернутся плачевно, поэтому их лучше отложить. Что касается финансов, то в 25 лунный день возрастает риск спонтанных трат, и чтобы не потратить сбережения на ненужные вещи, важно составлять списки и не позволять себе поддаваться сиюминутным порывам.

Любовь и отношения в 25 лунный день

Понедельник — время романтических приключений, налаживания отношений и обретения гармонии в семье. Эти сутки прекрасно подходят для любого рода встреч: и деловых, и дружеских, и романтических. 8 марта стоит отказаться от выяснения отношений и не копить в себе негатив, решать конфликты мирным путем и наслаждаться безоблачным общением с теми, кто дорог сердцу.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В понедельник настроение и самочувствие будут отличными, если избежать переутомления и отказаться от негативных эмоций, разрушающих здоровье и удачу. Лунная энергетика идет на спад, а значит, не стоит утруждать себя теми делами, которые отнимают силы и ведут к болезненному переутомлению. День подходит для духовных практик, которые помогают обрести внутреннюю гармонию и восстановить затраченную энергию.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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