Мария Захарова: у дипломатии России много прекрасных женских лиц

Анастасия Иванова

– Вы знаете, у нас уже достаточно долгое время дипломатия российская имеет много прекрасных женских лиц. Это и послы, и постпреды при международных организациях, и генеральные консулы, и директора департаментов, и сотрудники центрального аппарата, и наших дипломатических ведомств. Вы их можете видеть, слышать, читать, поэтому никому никуда не надо пробиваться. Если говорить о статистике, о количестве, ежегодно на работу принимается практически паритетное или даже большее число сотрудниц-девушек, выпускниц вузов. Так что еще раз хочу сказать, давайте оставим этот миф в прошлом. Вы даже можете пройтись по нашему Департаменту информации и печати и увидеть и начальников отделов, и заместителя директора, и молодых сотрудников – девушек, женщин.

– В вашей работе часто приходится взаимодействовать с коллегами, представителями иностранных МИД. Есть ли разница с кем работать: мужчина или женщина? С кем проще, приятнее?

– Вы знаете, у каждого человека есть какие-то свои особенности. Кто-то в большей степени эмоционален, кто-то в большей степени сдержан, у кого-то больше опыт работы, у кого-то меньше опыт работы. Я только с этой точки зрения смотрю на коллег, с которыми мы взаимодействуем. Просто узнаешь человека лучше, когда с ним работаешь, соответственно появляются, наверное, какие-то дополнительные темы для обсуждения или для каких-то совместных проектов. Поэтому я, честно говоря, не делю своих контр-партнеров на мужчин и женщин. Но, конечно, у женщин есть свой вклад, и в дипломатию в том числе. Мне кажется, женщины более, наверное, эмоциональны в каких-то моментах, но не все, это опять же не общее правило, ну, бывает такое. Очень многие женщины, особенно если говорить о наших западных партнерах, имеют какую-то дополнительную собственную повестку к дипломатической работе, к дипломатическим усилиям: отстаивают права женщин, занимаются гендерной проблематикой. Вот это действительно для многих характерно. А когда работаешь, то в первую очередь важен профессионализм.