Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Мария Захарова: у дипломатии России много прекрасных женских лиц

Мария Захарова: у дипломатии России много прекрасных женских лиц

Мария Захарова: у дипломатии России много прекрасных женских лиц

– Вы знаете, у нас уже достаточно долгое время дипломатия российская имеет много прекрасных женских лиц. Это и послы, и постпреды при международных организациях, и генеральные консулы, и директора департаментов, и сотрудники центрального аппарата, и наших дипломатических ведомств. Вы их можете видеть, слышать, читать, поэтому никому никуда не надо пробиваться. Если говорить о статистике, о количестве, ежегодно на работу принимается практически паритетное или даже большее число сотрудниц-девушек, выпускниц вузов. Так что еще раз хочу сказать, давайте оставим этот миф в прошлом. Вы даже можете пройтись по нашему Департаменту информации и печати и увидеть и начальников отделов, и заместителя директора, и молодых сотрудников – девушек, женщин.


– В вашей работе часто приходится взаимодействовать с коллегами, представителями иностранных МИД. Есть ли разница с кем работать: мужчина или женщина? С кем проще, приятнее?


– Вы знаете, у каждого человека есть какие-то свои особенности. Кто-то в большей степени эмоционален, кто-то в большей степени сдержан, у кого-то больше опыт работы, у кого-то меньше опыт работы. Я только с этой точки зрения смотрю на коллег, с которыми мы взаимодействуем. Просто узнаешь человека лучше, когда с ним работаешь, соответственно появляются, наверное, какие-то дополнительные темы для обсуждения или для каких-то совместных проектов. Поэтому я, честно говоря, не делю своих контр-партнеров на мужчин и женщин. Но, конечно, у женщин есть свой вклад, и в дипломатию в том числе. Мне кажется, женщины более, наверное, эмоциональны в каких-то моментах, но не все, это опять же не общее правило, ну, бывает такое. Очень многие женщины, особенно если говорить о наших западных партнерах, имеют какую-то дополнительную собственную повестку к дипломатической работе, к дипломатическим усилиям: отстаивают права женщин, занимаются гендерной проблематикой. Вот это действительно для многих характерно. А когда работаешь, то в первую очередь важен профессионализм.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Киевские власти пригласили жителей Донбасса прокатиться по Украине
Киевские власти пригласили жителей Донбасса прокатиться по Украине
Бузова дерзко заявила об измене Давы с партнершей по танцам: «Все шлюхи спят с моими мужчинами»
Бузова дерзко заявила об измене Давы с партнершей по танцам: «Все
Озабоченная! Дана Борисова об интимной жизни Волочковой: «Неразборчива в связях»
Озабоченная! Дана Борисова об интимной жизни Волочковой:
Официально, впервые и совсем скоро! BTS выступят на «Грэмми 2021»
Официально, впервые и совсем скоро! BTS выступят на «Грэмми 2021»
Сотрудники МЧС поздравили женщин с 8 Марта концертом в парке Горького
Сотрудники МЧС поздравили женщин с 8 Марта концертом в парке Горького
Десятки миллиардов ущерба и второй несостоявшийся турсезон: названы последствия срыва вакцинации в Евросоюзе
Десятки миллиардов ущерба и второй несостоявшийся турсезон: названы
Шантажисты требуют у Виктории Бони миллионы, угрожая слить ее личные фото
Шантажисты требуют у Виктории Бони миллионы, угрожая слить ее личные
«Газпром» впервые поставил «зеленый» газ в Европу
«Газпром» впервые поставил «зеленый» газ в Европу
Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу
Рогозин высмеял слова украинского чиновника об «очень сильном ударе» по России
Рогозин высмеял слова украинского чиновника об «очень сильном ударе»
Москва приготовилась к росту заболеваемости коронавирусом
Москва приготовилась к росту заболеваемости коронавирусом

Топ на сегодня

Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин
Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
Российские инфекционисты оценили заразность переболевших коронавирусом людей
Российские инфекционисты оценили заразность переболевших
Россиянка в день рождения отравила насмерть сына с ДЦП и попыталась убить себя
Россиянка в день рождения отравила насмерть сына с ДЦП и попыталась

Еще по теме

Захарова рассказала о роли женщин в международных отношениях
Самая красивая грудь у звезд: ТОП - 20 девушек (40 ФОТО)
Лавров полетит 3 июня в Руанду
Захарова: 9-10 СМИ США больше не будут работать в Госдуме