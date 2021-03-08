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"Мастера гостеприимства" дали онлайн-концерт к 8 Марта

"Мастера гостеприимства" дали онлайн-концерт к 8 Марта

Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства" совместно с Российским союзом молодежи и президентской платформой "Россия — страна возможностей" организовал онлайн-концерт к Международному женскому дню.

В рамках мероприятия его участники выступают с различными творческими номерами, в том числе юмористическими и артистическими.

"Этот праздник — прекрасная возможность поздравить всех девушек и женщин и поблагодарить их за все, что они делают. Хочу отметить, что в проектах платформы "Россия — страна возможностей" принимает участие большое количество представительниц прекрасного пола", — рассказал замглавы АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов.

В свою очередь зампред Российского союза молодежи Алексей Кривицкий от лица организации пожелал всем женщинам, мамам, бабушкам здоровья и счастья.

Трансляция концерта началась в 12:00 в социальных сетях конкурса и на площадках платформы "Россия — страна возможностей".

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По материалам: uposters.ru
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