Меган Маркл хотела покончить с собой, когда жила в королевском дворце
Это случилось во время первой беременности Меган.
Меган Маркл (Megan Markl) и принц Гарри (Prince Harry) в рамках разговора с Опрой Уинфри (Oprah Winfrey) рассказали о несчастье, которое могло произойти в то время, когда супруги жили в королевском дворце.
Практически с первых дней жизни в Великобритании Маркл столкнулась с негативом в свой адрес от будущих родственников. Большинство не одобряло выбор принца Гарри.
Ситуация и вовсе ухудшилась, когда Меган забеременела.
«Я просто не хотела жить. И это была очень ясная, реальная и пугающая постоянная мысль. И я помню. Я помню, как Гарри убаюкивал меня. Я сказал, что мне нужно куда-нибудь сходить за помощью, но члены королевской семьи ответили мне, что не надо этого делать, ведь это могло навредить их репутации»,– призналась Меган.
Кроме того, актриса рассказала, что некоторые члены королевской семьи всерьез обсуждали, какого цвета будет кожа у их сына Арчи.
Сейчас Меган и Гарри живут в США. Они отказались от своих полномочий и наслаждаются обычной жизнью. Из-за этого принц Чарльз (Prince Charles) перестал помогать сыну финансово. Чтобы заработать, Меган и Гарри заключили контракты с Netflix и Spotify.