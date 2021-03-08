Меган Маркл хотела покончить с собой, когда жила в королевском дворце

Анастасия Иванова

Это случилось во время первой беременности Меган.

Меган Маркл (Megan Markl) и принц Гарри (Prince Harry) в рамках разговора с Опрой Уинфри (Oprah Winfrey) рассказали о несчастье, которое могло произойти в то время, когда супруги жили в королевском дворце.

Практически с первых дней жизни в Великобритании Маркл столкнулась с негативом в свой адрес от будущих родственников. Большинство не одобряло выбор принца Гарри.

Ситуация и вовсе ухудшилась, когда Меган забеременела.

«Я просто не хотела жить. И это была очень ясная, реальная и пугающая постоянная мысль. И я помню. Я помню, как Гарри убаюкивал меня. Я сказал, что мне нужно куда-нибудь сходить за помощью, но члены королевской семьи ответили мне, что не надо этого делать, ведь это могло навредить их репутации»,

– призналась Меган.

Кроме того, актриса рассказала, что некоторые члены королевской семьи всерьез обсуждали, какого цвета будет кожа у их сына Арчи.

Сейчас Меган и Гарри живут в США. Они отказались от своих полномочий и наслаждаются обычной жизнью. Из-за этого принц Чарльз (Prince Charles) перестал помогать сыну финансово. Чтобы заработать, Меган и Гарри заключили контракты с Netflix и Spotify.