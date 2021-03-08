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Меган Маркл хотела покончить с собой во время беременности

Меган Маркл хотела покончить с собой во время беременности

Еще пару лет назад девушки со всего мира завидовали Меган Маркл из-за того, что ей удалось охмурить чуть ли не самого желанного холостяка планеты — принца Гарри и выйти за него замуж. Но реальность супругов оказалась совсем далека от сказки. В одно время Меган чуть было не решилась на страшный шаг.


Чуть ли не с первых дней семейной жизни бывшая актриса столкнулась с негативом в свой адрес от членов королевской семьи, которые не одобряли выбор Гарри. Ситуация обострилась, когда Меган забеременела. 

«Я просто не хотела жить. И это была очень ясная, реальная и пугающая постоянная мысль. И я помню ... я помню, как Гарри убаюкивал меня. Я сказал, что мне нужно куда-нибудь сходить за помощью, но члены королевской семьи ответили мне, что не надо этого делать, ведь это могло навредить их репутации», — разоткровенничалась 39-летняя брюнетка в интервью Опре Уинфри на канале CBS.

Напомним, не так давно Гарри и Меган решили уйти от королевской семьи и начать жизнь заново.

В связи с этим принц Чарльз перестал финансировать сына. Чтобы заработать на жизнь,супруги были вынуждены заключить контракты с Netflix и Spotify. Сегодня же, по словам принца Гарри, его отношения с отцом стали гораздо теплее.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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