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Меган Маркл и принц Гарри раскрыли пол второго ребенка!

Меган Маркл и принц Гарри раскрыли пол второго ребенка!

Совсем скоро супруги станут родителями во второй раз. И вот буквально несколько минут назад в интервью Опре Уинфри на канале CBS Меган Маркл и принц Гарри раскрыли пол будущего малыша.


По признанию звездной четы, у их сына Арчи, которому в мае исполнится два года, в скором времени появится сестренка. Правда, как ее назовут, — пока держится в секрете. Напомним, о второй беременности 39-летняя Меган объявила недавно. 

Ранее в семье Маркл и принца Гарри случилось несчастье — супруги потеряли неродившегося малыша. Трагедия произошло летом, лишь несколько месяцев спустя брюнетка решилась рассказать о своих переживаниях широкой публике.

«Я почувствовала резкую судорогу. Упала на пол с Арчи на руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Веселая мелодия резко контрастировала с моим ощущением, что что-то не так. Я знала, когда прижимала к себе своего первенца, что теряю второго. Несколько часов спустя я лежала на больничной койке, держа мужа за руку. Я почувствовала липкость его ладони и поцеловала пальцы, мокрые от наших слез. Глядя на холодные белые стены, мои глаза остекленели. Я пыталась представить, как мы будем исцеляться», — откровенничала она о том сложном периоде жизни.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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