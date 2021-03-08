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Меган Маркл и принц Гарри рассекретили пол будущего ребенка

Меган Маркл и принц Гарри рассекретили пол будущего ребенка

Вышло долгожданное интервью Меган Маркл (Megan Markl) и принца Гарри (Prince Harry) Опре Уинфри (Oprah Winfrey). В рамках этого разговора супруги сделали несколько эксклюзивных заявлений.

Недавно стало известно, что у Гарри и Меган скоро родится второй ребенок. В интервью Опре влюбленные рассказали о том, кого они ждут.


У Гарри и Меган появится дочь! Правда, пока что имя малышки держится в секрете.

Напомним, что несколько месяцев назад Меган рассказала, что потеряла ребенка – у нее случился выкидыш. Это случилось летом 2020 года, но Меган долго не решалась делиться этим с публикой.

«Я почувствовала резкую судорогу. Упала на пол с Арчи на руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Веселая мелодия резко контрастировала с моим ощущением, что что-то не так. Я знала, когда прижимала к себе своего первенца, что теряю второго. Несколько часов спустя я лежала на больничной койке, держа мужа за руку. Я почувствовала липкость его ладони и поцеловала пальцы, мокрые от наших слез. Глядя на холодные белые стены, мои глаза остекленели. Я пыталась представить, как мы будем исцеляться», 

– говорила Меган.
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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