Меган Маркл и принц Гарри рассекретили пол будущего ребенка

Влада Некрасова

Вышло долгожданное интервью Меган Маркл (Megan Markl) и принца Гарри (Prince Harry) Опре Уинфри (Oprah Winfrey). В рамках этого разговора супруги сделали несколько эксклюзивных заявлений.

Недавно стало известно, что у Гарри и Меган скоро родится второй ребенок. В интервью Опре влюбленные рассказали о том, кого они ждут.

У Гарри и Меган появится дочь! Правда, пока что имя малышки держится в секрете.

Напомним, что несколько месяцев назад Меган рассказала, что потеряла ребенка – у нее случился выкидыш. Это случилось летом 2020 года, но Меган долго не решалась делиться этим с публикой.

«Я почувствовала резкую судорогу. Упала на пол с Арчи на руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Веселая мелодия резко контрастировала с моим ощущением, что что-то не так. Я знала, когда прижимала к себе своего первенца, что теряю второго. Несколько часов спустя я лежала на больничной койке, держа мужа за руку. Я почувствовала липкость его ладони и поцеловала пальцы, мокрые от наших слез. Глядя на холодные белые стены, мои глаза остекленели. Я пыталась представить, как мы будем исцеляться»,

– говорила Меган.