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Меган Маркл: «Кейт Миддлтон доводила меня до слез»

Меган Маркл: «Кейт Миддлтон доводила меня до слез»

Супруга принца Гарри наконец-то внесла ясность в отношения с Кейт Миддлтон. По словам Меган Маркл, поначалу между ней и женой принца Уильяма возникали недопонимания, которые, правда, удалось быстро урегулировать. Несмотря на это, брюнетка чувствовала себя неловко среди членов королевской семьи.


Ранее ходили слухи о том, что Меган заставляла Миддлтон плакать из-за сущих пустяков. По словам брюнетки, это далеко не так. Конфликт между Маркл и Кейт возник перед свадьбой принца Гарри, когда обе не могли решить вопрос, связанный с нарядами участников торжества.

«Произошло обратное. И я говорю это не для того, чтобы кого-то унизить, потому что это была действительно тяжелая предсвадебная неделя. И Кейт довела меня до слез, потому что была чем-то расстроена, но признала это и извинилась. И она принесла мне цветы и записку с извинениями. Трудно было смириться с тем, что меня обвиняют не только в том, чего я не делал, но и в том, что случилось со мной», — подчеркнула 39-летняя Маркл в интервью Опре Уинфри.

К слову, поначалу Меган считала, что родные Гарри прекрасно к ней относятся, но, как выяснилось, они лицемерили.

«Я делала все, что мне говорили, а мне отвечали, якобы хотят меня защитить. Поэтому, даже когда в средствах массовой информации начали появляться неприятные обо мне вещи, члены королевской семьи уверяли: «Не волнуйся. Тебя защищают. И все стало еще хуже, когда я поняла, что они не только не защищают меня, но и готовы лгать, чтобы защитить других членов семьи», — подчеркнула Маркл.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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