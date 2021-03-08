Министр финансов США оценила вероятность "перегрева" экономики
Сегодня, 19:25 Влада Некрасова
Экономике США "перегрев" не грозит, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.
"Я не думаю, что это произойдет… Мы не ожидаем нежелательных уровней инфляции", - сказала Йеллен в эфире MSNBC.
По ее словам, график восстановления экономики напоминает букву "К" - то есть одни отрасли восстанавливаются и растут, а другие продолжают спад.ФРС, как и минфин США, заявляют, что инфляции опасаться не приходится.
По материалам: ria.ru