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Министр финансов США оценила вероятность "перегрева" экономики

Министр финансов США оценила вероятность "перегрева" экономики
Экономике США "перегрев" не грозит, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.

"Я не думаю, что это произойдет… Мы не ожидаем нежелательных уровней инфляции", - сказала Йеллен в эфире MSNBC.

По ее словам, график восстановления экономики напоминает букву "К" - то есть одни отрасли восстанавливаются и растут, а другие продолжают спад.

ФРС, как и минфин США, заявляют, что инфляции опасаться не приходится.
Экономика

По материалам: ria.ru
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