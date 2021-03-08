Мясников назвал самые полезные продукты для женщин

Алексей Вольцев

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты наиболее необходимы женщинам для поддержания здоровья.

По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на потребление кальция в сочетании с витамином D. Для восполнения нормы этого соединения он посоветовал употреблять печень трески, а для получения кальция — включить а рацион сыры, йогурты, молоко, творог, апельсиновый сок.

Мясников отметил, что для здоровья женщины важна выработка эстрогенов, которая повышается за счет употребления соевых бобов, сыра тофу, льняного масла, куркумы, красного винограда, персиков и чеснока. Также он рекомендовал регулярно есть достаточное количество ненасыщенных жиров.

"Россия 1"