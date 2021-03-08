Москва приготовилась к росту заболеваемости коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти Москвы приготовились к росту заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 в числе других сценариев развития событий. Об этом заявила заместитель мэра Анастасия Ракова в эфире канала «Россия 24».

«На сегодняшний день мы готовы к любому сценарию развития событий», — подчеркнула она. Заммэра уточнила, что власти ждут менее масштабного прироста, чем предыдущие, однако не рассчитывают на какой-либо из вариантов развития событий как на основной. Все дополнительные места в больницах останутся в готовности до конца года, даже если не будет выявлено больше ни одного инфицированного коронавирусом.

Ракова рассказала, что в Москве, по официальным подсчетам, переболели COVID-19 около 1 миллиона человек. При этом, как сообщалось ранее 8 марта, число вакцинированных от коронавирусной инфекции москвичей достигло 700 тысяч.

Днем ранее российские врачи-инфекционисты предрекли возможный подъем заболеваемости коронавирусом в России в течение весны.