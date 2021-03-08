Москвичек поздравили с 8 Марта "Букетомешалкой"

Вадим Карасев

К 8 марта московский рок-музыкант Артем Павленок (Тим ASPER X) выпустил кавер на песню "Бетономешалка" под названием "Букетомешалка" и посвятил ее жительницам столицы.

Музыкант снял поздравительный клип на свою кавер-версию песни "Букетомешалка", в котором ездит на оригинально украшенной бетономешалке по центру Москвы. Музыкант в ролике останавливается и дарит москвичкам цветы. Ролик опубликован на его YouTube-канале.

"Праздник 8 марта, а в этом году – еще и 20-летие с выхода знакового клипа "Бетономешалка" группы "Кувалда". Я просто не смог не записать ремейк. Идею эту вынашивал несколько месяцев. Я давно заметил, что миксер автобетономешалок похож на огромный бутон, и очень хотел превратить ее в тюльпан. Так появилась идея к празднику. Переписал слова песни, договорился с владельцами машины – они, услышав песню, были в восторге. Так КАМАЗ превратился в огромный бутон. Мы закрепили на нем колонки, включили мой ремейк на повтор и поехали в центр Москвы", – рассказал Павленок.

Рокер заявил, что с перфомансом ему удалось "попасть в самую точку", по его словам, девушки, прислушавшись к словам песни, хохотали и фотографировались с грузовиком, а также благодарили за поднятое настроение.

Клип "Бетономешалка" трэш-метал группы "Кувалда" вышел на российском MTV в 2021 году. Видео и песня моментально стали вирусными.