Москвичек поздравили с 8 Марта "Букетомешалкой"
К 8 марта московский рок-музыкант Артем Павленок (Тим ASPER X) выпустил кавер на песню "Бетономешалка" под названием "Букетомешалка" и посвятил ее жительницам столицы.
Музыкант снял поздравительный клип на свою кавер-версию песни "Букетомешалка", в котором ездит на оригинально украшенной бетономешалке по центру Москвы. Музыкант в ролике останавливается и дарит москвичкам цветы. Ролик опубликован на его YouTube-канале.
Рокер заявил, что с перфомансом ему удалось "попасть в самую точку", по его словам, девушки, прислушавшись к словам песни, хохотали и фотографировались с грузовиком, а также благодарили за поднятое настроение.
Клип "Бетономешалка" трэш-метал группы "Кувалда" вышел на российском MTV в 2021 году. Видео и песня моментально стали вирусными.