На Украине заявили о российском следе в "наборе" ЛГБТ-подразделений ВСУ

Вадим Карасев

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг информацию о создании ЛГБТ-подразделений войск и предположил, что в этой истории есть российский след с целью "расшатать ситуацию в обществе".

Военные сослались на скриншоты, распространенные в соцсетях, из которых следует, что домен сайта про "ЛГБТ-войска" ссылается на IP-адрес 185.165.123.36. Он зарегистрирован на российскую компанию Variti, которая занимается кибербезопасностью.

"Такие вещи создают специально для разгона измены. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил", — цитируют украинские СМИ представителя Генштаба Богдана Сеника.

В данный момент скандальный сайт размещается уже на другом, на этот раз украинском IP-адресе, который, в свою очередь, принадлежит компании Hosting Ukraine LTD. На самом ресурсе говорится, что он организован объединением "Украинские ЛГБТ-военные за равные права" при поддержке посольства Соединенных Штатов Америки.

На официальной странице движения в Facebook есть объяснения ситуации: сайт изначально был сделан в конструкторе Tilda, который на самом деле зарегистрирован в Швейцарии или Швеции. Пока разработчики выясняли это, сайт уже успели перенести на менее удобную платформу.