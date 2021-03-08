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Натали Ящук о разводе с Александром Хоменко: «Почему про измены знают все, кроме меня?»

Натали Ящук о разводе с Александром Хоменко: «Почему про измены знают все, кроме меня?»

Весной прошлого года звезды блога «Хоменки» объявили о расставании. Поклонники были шокированы новостью, ведь кумиры прожили почти шесть лет, вместе заботились о маленькой дочери. Некоторые фанаты уверены: все дело в предательстве Александра.


30-летняя Натали Ящук уверяет: расставание с Александром Хоменко произошло на дружеской ноте. Без скандалов состоялся и раздел имущества. Дочь Мария, конечно же, осталась с мамой. «Я ее забрала, еще и квартирку прихватила в центре Москвы!» — похвасталась блогер.

Однако ходят слухи, что развод вовсе не был мирным. Мол, на самом деле Хоменко крутил романы на стороне, а Ящук попросту устала терпеть предательство мужа. «Ужасно! — комментировала неприятные сплетни брюнетка. — Господи, а если бы это было правдой? Это же даже не смешно. Саша вообще терпеть не может, когда обсуждают все эти вопросики. Именно поэтому я отвечу. Мы в прекраснейших отношениях. Я надеюсь, что все слухи — неправда. Почему про измены знают все, кроме меня? Ну было бы неплохо создать Саньку грязную репутацию, чтобы о нем начали наконец-то говорить».

Звезда в очередной раз подчеркнула, что их разрыв не сопровождался скандалами: «Я вам клянусь, нет никаких грязных моментов, которые мне хотелось бы обсудить. Более того, я его очень сильно уважаю, люблю. Мы уже почти год, как расстались, и до сих пор не было срача. Сейчас страдает мой новый парень, которого начинают вычислять в соцсетях. Он никак не связан с шоу-бизнесом. Иногда ему могут написать особо внимательные подписчики».

Блогер, уже пережившая опыт раставания, высказалась относительно некоторых звездных примеров. К примеру, о разрыве Давида Манукяна и Ольги Бузовой Натали говорит с иронией. Она уверена, что звезды используют ситуацию для собственной раскрутки и совершенно не тоскуют по утраченным чувствам. «Я думаю, что все ждали, когда это произойдет, чтобы вновь наблюдать за этим потрясающим цирком, который сейчас происходит. Мне нравится! Супер! Оля попросила всех, кто подписан на Даву, заблокировать его», — отмечает Ящук.

В YouTube-шоу «ДаДа — НетНет» звезда Сети призналась, что не очень любит бывшего Бузовой: «Ему нравится, когда его хейтят. Он сам признается, что хейт — главная составляющая, которая движет его творческую деятельность. Дава также говорит, что как бы играет в колхозника, но очень убедительно. Мало кому он нравится, не знаю таких людей».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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