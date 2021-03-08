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Названа доля нуждающихся в подработке россиян

Названа доля нуждающихся в подработке россиянФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эксперты платформы для удаленной работы Zlaker назвали долю россиян, которые нуждаются в подработке. Согласно проведенному ими исследованию, мужчины соглашаются на дополнительную подработку активнее женщин, однако последние в условиях кризиса заинтересованы в ней больше. Об этом сообщает РИА Новости.

Опрос показал, что 20,7 процента мужчин заявили о готовности заниматься подработкой из-за кризиса. При этом о дополнительных источниках заработка в период кризиса задумались 24,3 процента респонденток.

Вместе с тем более трети опрошенных россиян имели подработку и до кризиса. Среди мужчин их доля составляла 45 процентов, среди женщин — 36,9 процента. При этом на дополнительную работу из-за предстоящих расходов, например, накануне праздников, готовы согласиться по 12,9 процента представителей обоих полов.

О том, что им не нужна подработка, заявили 7,6 процента женщин и 9,2 процента мужчин. Не готовы подрабатывать из-за отсутствия такой возможности заявили 18,3 процента женщин и 12,2 процента мужчин.

В опросе приняли участие 1000 респондентов из различных российских регионов, не являющиеся пользователями платформы Zlaker.

Ранее аналитическая компания Boston Consulting Group (BCG) провела исследование, которое показало, что из почти 17 тысяч респондентов из России готовность уехать ради работы выразили 47 процентов (против 45 и 46 процентов в 2014 и 2018 году). При этом на фоне развития удаленки 59 процентов опрошенных россиян высказали заинтересованность в работе на иностранную компанию, непредставленную в России, оставаясь при этом на родине.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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