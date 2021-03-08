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Названа новая угроза для Европы из-за коронавируса

Названа новая угроза для Европы из-за коронавирусаФото: LUIS CORTES / Reuters

Над Европой нависла новая угроза из-за пандемии коронавируса и самоизоляции, поскольку в ряде стран резко снизилась рождаемость. Об этом пишет испанская газета El Pais.

По данным издания, в декабре 2020 и январе 2021 года рождаемость в Испании упала на 22,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам директора института Национального исследовательского совета Диего Рамиро, этих данных недостаточно, чтобы сделать прогноз на год, однако уже сейчас ясно, что ожидается сильный демографический спад.

Газета отмечает, что аналогичная ситуация наблюдается и в других европейских странах. В частности, в Италии количество новорожденных снизилось на 21,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а во Франции в январе уровень рождаемости упал на 13 процентов.

Среди факторов, повлиявших на спад рождаемости, авторы статьи называют резкое сокращение рабочих мест и высокую смертность от коронавируса.

Ранее аналитики агентства Bloomberg предрекли Евросоюзу потерю 100 миллиардов евро из-за медленных темпов вакцинации населения от коронавируса. Отмечается, что европейские фонды уже третью неделю подряд фиксируют отток капитала, а продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом может нарушить текущие стратегии инвесторов.

В мире

По материалам: lenta.ru
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