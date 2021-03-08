Не пропусти! В Москве проходит Весенний бал кукол

Влада Некрасова

С 5 по 8 марта на Тишинской площади в Москве проходит Весенний бал кукол. Такую красоту нужно видеть своими глазами! На празднике, который нельзя пропустить собрались тысячи зрителей.

В торговом центре на Тишинской площади проходит она из крупнейших кукольных выставок России. Посетителей встречают три совершенно потрясающих красавца авторов Demiurge Dolls — Пилот, Маленький Принц и Лис из сказки Антуана де-сент Экзюпери «Маленький принц». На мероприятии для гостей представлены авторские куклы, выполненные во всевозможных техниках, мишки тедди, вкусные угощения, большой ассортимент товаров для создания кукол, тематическая литература. Кроме того, каждый гость может посетить мастер-классы, а также приобрести любой понравившийся экземпляр для себя или в подарок.

«Это такое своеобразное путешествие в мир детства, в каждом из нас живет маленький ребенок, которому хочется снова оказаться в сказочном мире, где все проблемы понарошку, а чудеса случаются постоянно», — рассказывает автор кукол Светлана Пчельникова.

К слову, все желающие могут принять участие в благотворительном проекте «Парад кукол — детям». Средства вырученные от билетов и на стенде Парада будут направлены в поддержку детей фонда Захаровой Фаины Яковлевны «Линия Жизни».