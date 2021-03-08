«Не шлепай меня по попе!» — Тэхён резко отверг Чонгука в ухаживаниях

Влада Некрасова

На FESTA 2017 ангелочки поделились интересными подробностями из жизни и рассказали некоторые свои секреты о том, что их больше всего раздражает. Например, знали ли вы, что с Ви (V) лучше не шутить, когда он уютно плюхается на постель и начинает поедать свою любимую лапшу с соусом «чачжанмен»? Потому что, как говорит сам артист, его это «дико бесит».

Шуга (Suga), как самый большой игроман, требует не трогать его приставки, когда он борется с виртуальными врагами и сосредотачивает на стрелялках все свое внимание. Чимин (Jimin) — чистюля. Он сильно злится, когда видит, что мемберы залезают на его кровать в уличной одежде. Ну неужели нельзя сначала переодеться?!

Чонгук (Jungkook) периодически ругается на своих фанатов, когда те фотографируют его, не спросив разрешения, и делают вид, будто вовсе не снимают айдола на камеру. Но самым большим откровением стала фраза Тэхёна. Оказывается, он терпеть не может, когда Чонгук хлопает его по попе. Да уж, после таких фразочек музыкантам вовсе не стоит удивляться, что их ежедневно шипперят!